Gran Premio de Azerbaiyán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones en Directo, Checo Pérez Formula 1 2023

Formula 1

Red Bull Racing se ha convertido en la fuerza dominante en la Fórmula 1 y después de ganar las tres primeras carreras de la temporada 2023 de F1 y llevarse el Sprint del sábado, el equipo ha puesto su mirada en el Gran Premio de Azerbaiyán 2023 este domingo 30 de abril en Bakú. El circuito de la ciudad de Bakú es una pista de 20 curvas y 3,73 millas que serpentea a través de la capital de la nación. Comenzó a albergar la Fórmula 1 en 2016 con el Gran Premio de Europa y alberga el Gran Premio de Azerbaiyán desde 2017 (excepto en 2020 debido a la COVID). Ha habido seis ganadores diferentes en las seis carreras disputadas en Bakú, ¿eso significa que debe esperar lo inesperado en 2023?

Hora y Canal Gran Premio de Azerbaiyán

Sede: Circuito Callejero de Bakú, Bakú, Azerbaiyán

Hora: 5:00 am de México y Centromérica. 6:00 am en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 8:00 am en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN Deportes en Estados Unidos. Fox Premium en México.

Streaming: F1 TV en Latinoamérica. Star+ en Sudamérica.

Gran Premio de Azerbaiyán en VIVO

El Gran Premio de Azerbaiyán 2023 será la cuarta carrera de la temporada y la primera desde el Gran Premio de Australia, que tuvo lugar el 1 de abril y fue ganado por el actual líder del Campeonato Mundial, Max Verstappen.

Ayer, en una emocionante sesión de Sprint, el piloto mexicano Sergio «Checo» Pérez se llevó la victoria en un impresionante desempeño que lo dejó por arriba del monegasco Charles Leclerc, del propio Verstappen y del joven británico George Russell. Estos resultados auguran una emocionante competencia para el Gran Premio de Azerbaiyán, que sin duda será uno de los eventos más emocionantes de este arranque de temporada.

En cuanto a la parrilla de salida, la Pole position la ostenta el piloto de Ferrari, Charles Leclerc, seguido por Max Verstappen, quien es el gran favorito para ganar la carrera. Sergio «Checo» Pérez, quien demostró su habilidad y talento en el Sprint de ayer, partirá desde la tercera posición. Carlos Sainz, de Ferrari, iniciará desde la cuarta posición, seguido por el seis veces campeón mundial Lewis Hamilton, quien partirá desde la quinta posición. En sexto lugar se encuentra el español Fernando Alonso, quien buscará tener un buen desempeño en este circuito callejero.

Verstappen, quien ya cuenta con un par de victorias en lo que va de temporada, es el claro favorito para ganar esta carrera y consolidarse aún más como líder del Campeonato Mundial. No obstante, la victoria de Pérez en el Sprint de ayer demuestra que el piloto mexicano es un contendiente serio en este tipo de circuitos, en los cuales ha demostrado su habilidad y talento en el pasado. Por su parte, Leclerc buscará mantener su posición en el podio y luchar por la victoria en esta emocionante carrera.

El Gran Premio de Azerbaiyán 2023 promete ser un evento lleno de emociones y sorpresas, con algunos de los mejores pilotos del mundo luchando por la victoria en uno de los circuitos más desafiantes y espectaculares del calendario. Los aficionados de todo el mundo estarán pendientes de este evento, en el cual la adrenalina, la velocidad y la emoción se combinan para crear un espectáculo que sin duda será inolvidable.

Last modified: abril 29, 2023

Etiquetas: Checo Pérez