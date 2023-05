Sporting Cristal vs The Strongest EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Copa Libertadores 2023

Copa Libertadores 2023

Se cierra la actividad de este martes 2 de mayo en la jornada 3 de la Copa Libertadores 2023, cuando el Sporting Cristal busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les de un respiro tras el mal arranque que han tenido, pero recibirán a The Strongest que saldrá con todo en su visita al Nacional de Lima.

Hora y Canal Sporting Cristal vs The Strongest

Sede: Estadio Nacional, Lima, Perú

Hora: 9:00 pm de Perú, Colombia, Ecuador y Panamá. 8:00 pm de México y Centroamérica. 10:00 pm de Bolivia y Venezuela. 11:00 pm de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN en Latinoamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Sporting Cristal vs The Strongest en VIVO

El cuadro del Sporting Cristal está teniendo una temporada irregular en la Liga de Perú donde marchan sextos con 4 partidos seguidos sin ganar. El pasado viernes igualaron 1-1 ante el César Vallejo.

La Máquina Celeste no la ha pasado nada bien en el arranque de esta Libertadores donde suma par de descalabros, por lo que en casa les urge sumar de a tres para mantenerse en la pelea.

Por su parte, The Strongest está teniendo un gran torneo en la Liga de Bolivia donde es líder con paso invicto. El pasado viernes visitaron al Blooming logrando vencerlos 1-3.

Los Tigres han sumado una victoria y una derrota en las dos primeras fechas de esta Libertadores, por lo que necesitan sumar este martes para no complicarse.

Tanto el Sporting Cristal como The Strongest saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por la fase final, son los dos equipos más «débiles» del sector, por lo que el perdedor quedará virtualmente eliminado, mientras que el ganador saldrá fortalecido rumbo a la segunda vuelta. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Sporting Cristal vs The Strongest.

