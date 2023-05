[Video] Resultado, Resumen y Goles León vs Tigres 3-1 Semifinales CONCACAF Champions League 2023

Concachampions 2023

El León impuso su condición de local para vencer 3-1 a los Tigres en la vuelta de las semifinales de la CONCACAF Champions League 2023.

El partido arrancó de gran manera para el León ya que apenas a los 9 minutos Fidel Ambríz sacó bombazo desde fuera del área para el 1-0, eso no fue todo, ya que 5 minutos después Ángel Mena ponía el 2-0, los Tigres no podían reaccionar, al 23 Stiven Barreiro se quedaba cerca con remate de cabeza, Víctor Dávila igual buscaba por los Esmeraldas, sin embargo al descanso no había más.

Para el segundo tiempo los Tigres buscaban reaccionar de manera tímida, les costaba generar peligro, mientras León seguía intentando liquidar la victoria, pero al 68 apareció Raymundo Fulgencia en una gran jugada y un potente disparo para poner el 2-1 que mandaba el duelo a penales, pero el partido no había terminado y 10 minutos después en un tiro de esquina, tras una serie de rebotes, Adonis Frías ponía el 3-1, eso obligó a la UANL a irse con todo, pero el gol de la clasificación no llegó.

Así, el León avanzó a la gran Final de la Concachampions con global 4-3 y se medirá al LAFC, mientras que Tigres quedó eliminado. Ambos equipos tendrán actividad el fin de semana en el repechaje de la Liga MX. León 3-1 Tigres.

