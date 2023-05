River Plate vs Boca Juniors EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Liga Argentina 2023

Argentina

Se viene el Superclásico del fútbol argentino cuando el River Plate reciba en el Estadio El Monumental a Boca Juniors en el compromiso correspondiente a la jornada 15 de la Liga Profesional 2023.

Hora y Canal River Plate vs Boca Juniors

Sede: Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina.

Hora: 2:30 pm de México y Centroamérica. 3:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 5:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 1:30 pm PT / 4:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: En Argentina se podrá ver por TNT Sports y Star Plus. Para el resto de Sudamérica por ESPN y Star Plus. En México se podrá ver por Fanatiz. Y en Estados Unidos por Fanatiz USA y Vix.

River Plate vs Boca Juniors en VIVO

River Plate llega con los ánimos en el suelo a este partido luego de caer goleados entre semana ante Fluminense en Brasil por 5-1 en un partido donde Germán Cano marcó hattrick. Sin embargo, en liga son los únicos lideres registrando en 14 partidos 11 victorias, 1 emáte y tan solo dos derrotas.

Por su parte, Boca Juniors llega motivado tras alcanzar entre semana el liderato de su grupo en la Libertadores tras vencer en condición de visitante al Colo Colo por 0-2 con anotaciones de Luis Advíncula y Sebastián Villa. En Liga, no tuvieron buen arranque, pero parece ya están encontrando el estilo de nu vuevo entrenador Jorge Almirín y también vienen de ganar en la pasada jornada.

Tanto el River Plate como el Boca Juniors saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los Millonarios en la primera posición con 34 puntos, mientras que los Xeneizes son treceavos con 18 unidades en la Liga Argentina. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. River Plate vs Boca Juniors.

Last modified: mayo 6, 2023

Etiquetas: Boca Juniors