Los Ángeles Lakers vs Golden State Warriors EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Juego 6 Semifinales Conferencia NBA 2023

Los Golden State Warriors extendieron su temporada al menos dos días más el miércoles al derrotar a Los Angeles Lakers, 121-106 para reducir su brecha de la serie de las semifinales de conferencia a 3-2. Sin embargo, la verdadera historia del partido llegó en el último cuarto. El gran hombre de los Lakers, Anthony Davis, quien ha sido uno de los mejores jugadores de toda la postemporada, salió del Juego 5 después de recibir un golpe en la cabeza con el antebrazo de Kevon Looney. Necesitaba una silla de ruedas mientras esperaba más pruebas, y ahora, su estado para el Juego 6 está en el aire.

Los Lakers no han perdido un partido en casa esta postemporada. Si Davis no puede jugar, esa racha estará en serio peligro. Ahora los Lakers solo pueden esperar para saber si su mejor jugador estará lo suficientemente saludable para jugar. Así es como puede sintonizar el Juego 6, ya sea que Davis esté disponible o no.

Hora y Canal Lakers vs Warriors

Sede: Crypto.com Arena, Los Ángeles, California, Estados Unidos

Hora: 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos. 8:00 pm de México.

Canal: ESPN en Latinoamérica y Estados Unidos.

Los Lakers habían jugado 114 minutos sin Davis esta postemporada antes del partido del miércoles. Perdieron esos minutos por 25 puntos. Con LeBron James lesionado y envejecido en esta postemporada, los Lakers simplemente no son capaces de vencer a los Warriors sin Davis en la alineación. Por ahora, nada más importa aparte de la salud de su franquicia.

Stephen Curry tiene una de las rachas de postemporada más locas en la historia de la NBA en juego en el Juego 6. Los Warriors nunca han jugado una serie completa a lo largo de su carrera sin ganar al menos un juego fuera de casa. Bueno, perdieron los juegos 3 y 4. El juego 6 no solo es su última oportunidad de salvar su temporada, sino también la racha. Conservarlo no será tarea fácil. Los Lakers tienen marca de 5-0 en Los Ángeles durante los playoffs y han superado a sus oponentes por 89 puntos en esos juegos.

Predicción Lakers vs Warriors

¿Si Davis puede jugar en el Juego 6? Los Lakers aún deberían estar en una forma relativamente buena para terminar esta serie. Han sido dominantes en casa esta postemporada. Sin embargo, sin saber qué tan saludable estará Davis, los Lakers deben ser considerados desfavorecidos. Esto podría cambiar en cualquier momento, pero por ahora, la única elección responsable es Golden State.

Pick: Warriors +2.5

