Denver Nuggets vs Los Ángeles Lakers EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Juego 1 Finales Conferencia NBA 2023

Los Denver Nuggets y Los Ángeles Lakers fueron los mejores de la Conferencia Oeste en 2020, pero las cosas han ido mal para ambos desde entonces. Los Lakers de Los Ángeles tuvieron un año negativo en 2021 antes de agravar sus problemas con el desastroso intercambio de Russell Westbrook. Los Nuggets perdieron a Jamal Murray por una lesión en 2021 y no lo recuperaron hasta esta temporada.

Pero ahora que los Lakers y los Nuggets están sanos y han puesto listas sensatas alrededor de sus superestrellas, están de regreso donde comenzaron hace tres años. Por segunda vez en cuatro temporadas, los Nuggets y los Lakers lucharán por el derecho a representar a la Conferencia Oeste en las Finales de la NBA.

Hora y Canal Nuggets vs Lakers

Sede: Ball Arena, Denver, Colorado, Estados Unidos

Hora: 5:30 pm PT / 8:30 pm ET en Estados Unidos. 7:30 pm en México.

Canal: ESPN en Estados Unidos y Latinoamérica.

Denver Nuggets vs Los Ángeles Lakers en VIVO

Los Lakers han seguido fórmulas idénticas en las dos primeras rondas: ganar el Juego 1 fuera de casa y luego proteger la cancha desde allí. Incluso contra un oponente tan formidable como Denver, los Lakers deberían sentirse cómodos cuando la serie sea en Los Ángeles. Tienen marca de 7-0 esta postemporada en su propio edificio y han superado a sus oponentes por 116 puntos en esos juegos. Pero conseguir la victoria como visitante en el Juego 1 en Denver será una montaña mucho más empinada que escalar. Los Nuggets también están invictos en casa esta postemporada, y tuvieron marca de 34-7 en Denver durante la temporada regular. La altitud ciertamente podría resultar problemática para los Lakers mayores, pero con la serie jugando cada dos días a partir del martes, el Juego 1 será su mejor oportunidad de ganar fuera de casa, ya que estarán completamente descansados y listos para jugar.

La última vez que los Nuggets jugaron contra los Lakers en los playoffs, tenían dos superestrellas en ciernes y no mucho más. LeBron James los destruyó en esa serie, pero ahora tienen a Aaron Gordon para defenderlo. Sus escoltas no pudieron contribuir en ambos extremos de la cancha, pero Kentavious Caldwell-Pope y Bruce Brown ciertamente pueden hacerlo. Michael Porter Jr. no estaba listo para ser el centro de atención en 2020. Ahora lo está. Sí, Nikola Jokic y Jamal Murray son las estrellas aquí, pero el camino de Denver hacia las Finales pasa por su elenco de apoyo. Los Nuggets no tenían uno adecuado en 2020. Ahora lo tienen.

Predicción Nuggets vs Lakers

Los Lakers han ganado dos Juegos 1 fuera de casa esta postemporada, pero ambos han llegado con ventajas significativas que no se replicarán el martes. Ja Morant se lesionó al final del primero, y los Warriors jugaban con desventaja de descanso en el segundo. Los Nuggets están en plena forma en este momento y tienen un día extra de descanso sobre los Lakers. Con eso en mente, son los verdaderos favoritos para el Juego 1.

Pick: Nuggets -5.5

