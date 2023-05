Nottingham Forest vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 37 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

La penúltima fecha de la Premier League 2022-2023 continúa este sábado 20 de mayo con el duelo entre Nottingham Forest y Arsenal y que bien podría definir muchas cosas de cara al descenso y el título de Liga.

Hora y Canal Nottingham Forest vs Arsenal

Sede: City Ground, Nottingham, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Star+ en Sudamérica, Paramount+ en México y Centroamérica, Telemundo Deportes en Estados Unidos.

Nottingham Forest vs Arsenal EN VIVO

Luego de dos partidos seguidos sin caer y sobre todo después de su triunfo ante Southampton, el Nottingham Forest está en camino de la salvación y solo necesita un triunfo para asegurarla, mismo que buscará frente a uno de los mejores equipos de la campaña, el Arsenal.

Tras la terrible goleada de cinco goles a cero, sufrida en la primera vuelta, el Forest buscará evitar una segunda derrota en su último partido de la temporada en casa y de esa manera llegar a la última fecha con la permanencia en la Premier League prácticamente asegurada.

Por su parte, los Gunners prácticamente se despidieron de la posibilidad del título tras la derrota frente al Brighton, aunque buscarán el triunfo para prolongar lo más posible la coronación del City.

Con el regreso a la Champions League ya asegurado, los de Mikel Arteta buscarán cerrar de la mejor forma una temporada donde finalmente compitieron por el título y en la que su plantel no dio la talla para pelear ante el todopoderoso equipo «Sky Blue».

Tanto el Nottingham Forest como el Arsenal saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos al equipo de Keylor Navas en la posición 16 con 34 puntos, mientras que los Gunners marchan sublíderes con 81 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Nottingham Forest vs Arsenal.

