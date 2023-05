Almería vs Mallorca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 35 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Buen partido tendremos este sábado 20 de mayo en la jornada 35 de LaLiga 2022-2023 en España, cuando el Almería bsuque sumar una victoria que les de la salvación, pero tendrán que recibir al Mallorca que llega motivado listo para sumar en su visita al Power Horse.

Hora y Canal Almería vs Mallorca

Sede: Estadio de los Juegos Mediterraneos, Almería, España

Hora: 7:30 pm de España. 10:30 am México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: En Sudamérica se podrá ver por medio de DirecTV Sports. SKY Sports en México. ESPN+ en Estados Unidos.

Almería vs Mallorca en VIVO

El cuadro del Almería ha tenido una temporada complicada, pero están cumpliendo su objetivo de salvarse del descenso, aunque todavía necesitan un gran cierre. Después de 34 fechas cosechan 10 victorias, 6 empates y han perdido en 18 juegos.

Los Indálicos vienen de un amargo descalabro en la jornada pasada cuando visitaron al Osasuna siendo superados 3-1.

Por su parte, el Mallorca ha cumplido con un gran torneo estando salvado lejos de la zona baja, incluso un triunfo los mantendría con vida en la pelea por competencias europeas. Ellos suman 12 triunfos, 8 empates y han caído en 14 compromisos.

Los dirigidos por Javier Aguire vienen de una gran victoria en la jornada pasada cuando doblegaron al Cádiz con solitaria anotación de Pablo Maffeo.

Tanto el Almería como el Mallorca saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita buscar un buen cierre, aunque en circunstancias distintas; en la tabla general encontramos a los Indálicos en la posición 15 con 36 puntos, mientras que los Piratas son doceavos con 44 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Almería vs Mallorca.

Almería vs Mallorca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 35 LaLiga 2022-23

Last modified: mayo 19, 2023

Etiquetas: Almería