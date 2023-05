Valencia vs Real Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 35 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Seguimos con las emociones de la jornada 35 de LaLiga 2022-2023 en España este domingo 21 de mayo, cuando el Valencia busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita prácticamente asegurar su salvación, pero tendrán que recibir a un Real Madrid que llega dolido, listo para recomponer el camino en su visita a Mestalla.

Hora y Canal Valencia vs Real Madrid

Sede: Estadio Mestalla, Valencia, España

Hora: 7:30 pm de España. 10:30 am México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: En Sudamérica se podrá ver por medio de ESPN. SKY Sports en México. ESPN+ en Estados Unidos.

Valencia vs Real Madrid en VIVO

El cuadro del Valencia ha tenido una temporada decepcionante que los tiene peleando por la salvación, dado que en 34 fechas suman 10 victorias, 7 empates y han caído en 17 juegos.

Los Naranjeros vienen de un triunfo de «oro puro» en la jornada pasada cuando visitaron al Celta de Vigo logrando superarlos 1-2 con goles de Justin Kluivert y Alberto Mari.

Por su parte, el Real Madrid ha tenido una temporada agridulce al estar fuera de la pelea por el título. En la jornada pasada doblegaron el Getafe para colocarse con 22 victorias, 5 empates y 7 derrotas.

Los Merengues vienen de un duro golpe a media semana al quedar eliminados de la Champions League tras ser aplastados 4-0 en su visita al Manchester City.

Tanto el Valencia como el Real Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos en esta recta final de la campaña; en la tabla general encontramos a los Naranjeros en la posición 14 con 37 puntos, mientras que los Merengues son sublíderes con 71 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Valencia vs Real Madrid.

