LaLiga 2026-2027

¡Noche de revancha y alta tensión en el Santiago Bernabéu en la lucha por la cima de LaLiga! El Real Madrid de José Mourinho busca su novena victoria consecutiva recibiendo al único equipo que conquistó su estadio la temporada pasada: el Celta de Vigo. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Merengues llegan en un gran momento peleando por la cima, pero sigue sin margen de error, mientras los Celestes están a una victoria de meterse a la lucha por competencias europeas.

Los Merengues marchan segundos con 30 puntos —a solo tres del líder Barcelona— y suman ocho triunfos seguidos en todas las competiciones, presumiendo además la mejor defensa del torneo.

Por su parte, el Celta es onceavo con 13 unidades y una zaga muy sólida siendo la mejor defensa, pero sufriendo en ofensiva siendo de las 4 peores de la temporada.

Aunque siguen fuera Rodrygo y Ferland Mendy, el Madrid recupera tras sanción a Vinícius para formar un atacate devastador junto a Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Yan Diomandé.

El Celta, golpeado por varias dudas médicas, responderá con orden defensivo y la experiencia de Iago Aspas junto a Pablo Durán.

El momento arrollador del conjunto blanco en casa y el regreso de sus máximas estrellas terminarán rompiendo el cerrojo visitante en Chamartín. Nuestro pronóstico es una contundente victoria del Real Madrid 3-1 sobre el Celta de Vigo. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 21, 2026