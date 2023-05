Coventry vs Luton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Playoff de Ascenso Championship 2022-23

Ligas Europeas

El último paso antes de volver a la élite del futbol inglés, tendrá lugar este sábado 27 de mayo, cuando Conventry City y Luton Town, definan en Wembley al último equipo que conseguirá el ascenso a la Premier League.

Hora y Canal Coventry vs Luton

Sede: Wembley Staduim, Londres, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Inglaterra. 9:30 am México y Centroamérica. 10:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:30 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 12:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN 2 en México y Centroamérica. ESPN+ en Estados Unidos. Star+ en Sudamérica.

Coventry City vs Luton Town EN VIVO

El Coventry City viene de eliminar en las Semifinales del Playoff al Middlesbrough, favorito antes de la contienda, al haber finalizado con cinco puntos más que el conjunto de Midlands. El triunfo como visitante en casa del «Boro», terminó por darles el ansiad boleto a la final.

Los «Elefantes» acumulan ya 22 años sin disputar la máxima categoría del futbol de la isla y buscan regresar por todo lo alto, tras una temporada donde no figuraban entre los favoritos al ascenso, pero en el que lograron conjuntarse para estar a solo un paso de volver a la Premier League.

Por otro lado, el Luton Town buscará imponer su condición de favorito, pues el tercer sitio obtenido durante la campaña y esa fantástica victoria ante el Sunderland, lo tiene a solo un paso de saborear las mieles de la Primera División después de muchos años.

El cuadro del pequeño poblado de Luton, no disputa una temporada en primera desde la 91-92, un año antes del nacimiento de la Premier League. Hace apenas nueve años, los «Hatters» estaban en quinta división y tras un proyecto ambicioso, hoy están a solo un paso de llevar la Premier League a Kenilworth Road, uno de los estadios más pequeños de Inglaterra y que sueña con recibir a los gigantes ingleses a partir de la siguiente temporada.

Tanto el Coventry como el Luton saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y ascender, no hay mañana, sus aficionados se han volcado buscando el ansiado regreso a la Premier, pero solamente uno podrá conseguirlo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final.

Coventry vs Luton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Playoff de Ascenso Championship 2022-23

Last modified: mayo 26, 2023

Etiquetas: Championship 2022-23