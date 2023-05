Salernitana vs Udinese EN VIVO Hora, Canal, Donde ver Jornada 37 Serie A 2022-23

Serie A

Abrimos las emociones de este sábado 27 de mayo en la jornada 37 de la Serie A 2022-2023, cuando el Salernitana busque aprovechar su condición de local para llevarse la victoria y buscar un buen cierre de campaña, pero tendrán que recibir al Udinese que también quiere tener un buen papel en su visita al Artemio Arechi.

Hora y Canal Salernitana vs Udinese

Sede: Estadio Arechi, Salerno, Italia

Hora: 3:00 pm de Italia. 7:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en Estados Unidos. Star+ en Latinoamérica.

Salernitana vs Udinese en VIVO

El cuadro de la Salernitana ha cumplido con una buena temporada estando ya salvados del descenso, pero todavía quieren cerrar de manera digna, aunque ya sin nada que pelear. Después de 36 fechas suman 8 victorias, 15 empates y han caído en 13 juegos.

El equipo de Memo Ochoa viene de un agridulce empate en la jornada pasada cuando visitaron a la Roma en un duelo que parecía ganarían 1-2 con goles de Antonio Candreva y Boulaye Dia, pero al 83 los igualaron a dos.

Por su parte, el Udinese también cumplió con un buen torneo al salvarse del descenso, pero también quieren cerrar con dignidad. Ellos suman 11 victorias, 13 empates y han perdido en 12 juegos.

El Friulani viene de un amargo descalabro en la jornada pasada siendo superados en casa 0-1 por la Lazio.

Tanto el Salernitana como el Udinese saben de al importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse la victoria, aunque ya ninguno pelea por nada; en la tabla general encontramos a I Granate en la posición 15 con 39 puntos, mientras que Friulani es doceavo con 46 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Salernitana vs Udinese.

