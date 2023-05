Gran Premio de Mónaco EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones en Directo, Checo Pérez Formula 1 2023

Formula 1

Este domingo 28 de mayo vuelve la actividad de la Frmula 1 con una de las carreras más prestigios del circuito, el Gran Premio de Mónaco, donde Max Verstappen buscará un nuevo triunfo que lo consolide en la cima de la clasificación general, pero Fernando Alonso y Charles Leclerc querrán también el triunfo, mientras que Checo Pérez tendrá una dura misión.

Hora y Canal Gran Premio de Mónaco

Sede: Circuito de Mónaco, Mónaco

Hora: 7:00 am de México y Centromérica. 8:00 am en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. 6:00 am PT / 0:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN Deportes en Estados Unidos. Fox Premium en México.

Streaming: F1 TV en Latinoamérica. Star+ en Sudamérica.

Gran Premio de Mónaco en VIVO

Max Verstappen partirá desde la pole position para el Gran Premio de Mónaco después de marcar el tiempo más rápido en la calificación del sábado. El piloto de Red Bull fue 0,084 segundos más rápido que Fernando Alonso de Alpine, con Charles Leclerc de Ferrari en tercer lugar.

Verstappen ya sabe lo que es ganar en Mónaco tras coronarse en el 2021 y buscará su segundo triunfo este domingo. Partirá desde la pole position por tercera vez en Mónaco, y espera aprovechar su posición inicial.

Alonso buscará desafiar a Verstappen por la victoria el domingo. El español ganó dos carreras en Mónaco y espera aumentar su cuenta el domingo.

Leclerc buscará recuperarse de una irregular sesión de calificación. El piloto de Ferrari comenzará desde el tercer lugar, pero espera recuperar algo de terreno sobre Verstappen y Alonso durante la carrera.

Las malas noticias son para el Checo Pérez que quedó fuera en la Q1 y saldrá último

Checo Pérez saldrá desde el último lugar para el Gran Premio de Mónaco después de caer en la clasificación el sábado. El piloto de Red Bull perdió el control de su automóvil en la sección de la piscina de la pista y se estrelló contra la barrera.

Pérez no pudo continuar en la calificación, y el domingo partirá desde el fondo de la parrilla. El piloto mexicano espera recuperar algo de terreno durante la carrera, pero será una tarea difícil.

El accidente de Pérez es un duro golpe para las esperanzas de Red Bull de ganar la carrera. El equipo ahora tendrá que confiar en Verstappen para lograr la victoria.

