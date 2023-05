Manchester United vs Fulham EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Jornada 38 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Manchester United quiere cerrar la Premier League 2022-23 en la tercera posición y para ellos deberán vencer al Fulham que no se la pondrá nada fácil en su visita al Old Trafford este próximo domingo 28 de mayo en el compromiso correspondiente a la jornada 38.

Hora y Canal Manchester United vs Fulham

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra.

Hora: 8:00 pm de Inglaterra. 9:30 am México y Centroamérica. 10:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:30 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 12:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: En España se podrá ver por DAZN (en Movistar). En Estados Unidos por Bravo.

Streaming: Star+ Sudamérica. Paramount+ en México.

Manchester United vs Fulham en VIVO

El Manchester United, de la mano de Erik ten Hag, realizó una muy buena temporada, registrando en Premier (hasta el momento) 22 victorias, 6 empates y 9 derrotas que lo clasificaron a la Champions.

En el anterior partido, los red devils derrotaron al Chelsea nada más y nada menos que por 4-1 con anotaciones de Casemiro, Marrial, Bruno Fernandes y Marcus Rashford. Por parte de los blues descontó Joao Félix.

El Fulham, por su parte, tuvo un a regular temporada, aunque en el comienzo prometió mucho. Los dirigidos por Marco Alexandre Saraiva da Silva registraron 15 victorias, 7 empates y 15 derrotas.

En la pasada jornada, los Cottagers, empataron ante el Crystal Palace por 2-2 en condición de local.

Tanto el Manchester United como el Fulham saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita cerrar la temporada de la mejor manera; en la tabla general encontramos a los Red Devils en la tercera posición con 72 puntos, mientras que los Cottagers son décimos con 52 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs Fulham.

