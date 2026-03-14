Written by: marzo 14, 2026 Ligas Europeas

Manchester United vs Aston Villa EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 30 Premier League 2025-26

Manchester United vs Aston Villa

¡Duelo de titanes en el Teatro de los Sueños! Este domingo, el Manchester United de Michael Carrick recibe al Aston Villa de Unai Emery. Los Red Devils buscan su quinta victoria consecutiva en casa bajo el mando de su nuevo técnico, intentando consolidar ese tercer puesto que los devuelva a la élite europea.

El United llega con piernas frescas tras una semana de descanso, liderados por un Casemiro que está viviendo su mejor temporada goleadora. Enfrente tendrán a un Aston Villa que viene herido en la liga, pero motivado tras su triunfo en Francia por la Europa League. El desgaste físico podría ser el factor determinante en este encuentro.

¿Podrá Carrick mantener su paso perfecto en Old Trafford o el Villa de Ollie Watkins asaltará Manchester para recuperar su lugar en la tabla?

Mi pronóstico: La frescura física y la localía pesarán a favor del United. Gana el Manchester United 2 a 1. ¿Ustedes qué dicen? ¡Los leo en los comentarios!

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