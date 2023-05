Arsenal vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 38 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Una temporada más de la Premier League 2022-2023 llega a su fin este domingo 28 de mayo y el Arsenal buscará cerrarla con un triunfo en casa frente a los Wolves que también buscarán despedirse con el brazo en alto.

Hora y Canal Arsenal vs Wolves

Sede: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Inglaterra. 9:30 am México y Centroamérica. 10:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:30 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 12:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN en Sudamérica. Paramount+ en México y Centroamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Arsenal vs Wolves EN VIVO

Desúés de una fantástica temporada y liderar la clasificación durante 34 jornadas, el Arsenal perdió gas y entregó el título de la Premier League, por lo que en este último duelo ante Wolverhampton, buscará darla a su gente una última alegría y celebrar el regreso del gigante del Norte de Londres.

A pesar de la tristeza que causó perder el título en las últimas jornadas, la afición «Gunner» aun tiene algo que celebrar: el regreso del Arsenal a la Champions League, una competencia a la que no asistían desde 2017 y que tras una campaña donde finalizarán segundos, han vuelto a alcanzar.

Por su parte, los Lobos tampoco pelean ya gran cosa y no buscan más que cerrar con decoro una difícil temporada en la que estuvieron cerca de descender, hasta que la llegada de Julen Lopetegui terminó por sacarlos de la zona roja y mantenerlos en Premier League por quinta temporada consecutiva.

El conjunto amarillo estará cerrando un importante capítulo en su historia, pues jugadores como el capitán Rúben Neves, Joao Moutinho o su goleador histórico en la Premier, Raúl Jiménez, se despedirán del equipo y acabarán con una exitosa era para los Wolves.

Tanto el Arsenal como los Wolves saben de la importancia de este partido ya que ambos quieren cerrar de buena manera, aunque sin mucho que pelear; en la tabla general encontramos a los Gunners como sublíderes con 81 puntos y nadie los moverá de ahí, mientras que los Lobos son treceavos con 41 unidades y aspiran a terminar doceavos en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Arsenal vs Wolves.

