Brentford vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 38 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Brentford buscará terminar su temporada de la Premier League 2022-2023 en lo más alto soñando con Europa cuando reciba al Manchester City en Griffin Park este domingo 28 de mayo. Las Abejas se encuentran actualmente en el puesto 9 en la tabla, 2 puntos por debajo de la zona europea.

Hora y Canal Brentford vs Manchester City

Sede: Brentford Community Stadium, Brentford, Londres, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Inglaterra. 9:30 am México y Centroamérica. 10:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:30 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 12:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Star+ en Sudamérica. Paramount+ en México y Centroamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Brentford vs Manchester City en VIVO

Brentford ha tenido una temporada espectacular, pero ha mostrado una buena forma en las últimas semanas. Ha ganado 2 de sus últimos 3 partidos de Premier League, incluida la victoria de la jornada pasada cuando superaron 1-3 al Tottenham con doblete de Bryan Mbeumo.

El Manchester City, por otro lado, ya ganó el título. Actualmente están en una racha invicta de 16 juegos en la Premier League y han marcado 100 goles en la liga esta temporada.

Los Citizens tuvieron actividad a media semana en duelo pendiente de la jornada 32 donde visitaron al Brighton firmando un empate 1-1 en un choque cerrado, pero donde se notaron bastante relajados.

Los Ciudadanos son los claros favoritos para ganar el domingo, pero el Brentford confía en dar la sorpresa. Los Bees tienen un buen récord contra City en Griffin Park, y han ganado 2 de sus últimos 3 encuentros en el campo.

Jugadores claves:

Brentford: Ivan Toney, Bryan Mbeumo, Christian Eriksen

Manchester City: Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Phil Foden

Predicción: Brentford 1-2 Manchester City

Last modified: mayo 27, 2023

