[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles México vs Costa Rica 3-0 Campeonato Femenil Sub-20 CONCACAF 2023

México cumplió logrando vencer 3-0 a Costa Rica en el cierre de la fase de grupos del Campeonato Femenil Sub-20 de la CONCACAF.

Desde el arranque del partido México tomó las riendas tardando 16 minutos en tomar la ventaja con anotación de Maribel Flores, apenas 4 minutos después otra vez Flores apareció para anotar su doblete y poner el 2-0, eso no fue todo en el primer tiempo ya que al 45+1 Montserrat Saldivar puso el 3-0. Para el segundo tiempo México seguía siendo muy superior, Costa Rica no podía generar, sin embargo ya no hubo más goles.

Así, México firmó su boleto a las semifinales como líder del Grupo B esperando rival, mientras Costa Rica también avanzó como segunda. México 3-0 Costa Rica.

