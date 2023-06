Gambia vs Uruguay EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Sub-20 2023

Mundial Sub-20

Abrimos la actividad de este jueves 1 de junio siguiendo con los octavos de final del Mundial Sub-20 2023, cuando Gambia busque seguir siendo la sorpresa y demostrar que están para cosas importantes, pero tendrán que medirse a Uruguay que saldrá a imponer su jerarquía y calidad a la cancha del Único Diego Maradona.

Hora y Canal Gambia vs Uruguay

Sede: Estadio Único Diego Armando Maradona, Buenos Aires, Argentina.

Hora: 11:30 am de Guatemala, México y Centroamérica. 12:30 pm de Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de República Dominicana. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:30 am PT / 1:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: DSports en Sudamérica. TUDN en México. NBC Sports en Estados Unidos. CDN en República Dominicana.

Gambia vs Uruguay en VIVO

La selección de Gambia fue la gran sorpresa en la fase de grupos dentro del sector F donde terminó como líder invicto por arriba de Corea del Sur y Francia, por lo que intentarán seguir con esa gran inercia.

Los Escorpiones cerraron su fase de grupos el pasado domingo con un empate 0-0 ante Corea del Sur, aunque en un duelo que dominaron.

Por su parte, Uruguay tuvo un buen papel en la fase de grupos siendo segundo del sector E por debajo de Inglaterra, por lo que tendrá que apelar a su grandeza para seguir en competencia.

Los Charruas cerraron la fase de grupos el pasado domingo con un milagroso triunfo sobre Túnez con anotación de Francisco González de penal al 90+3, en un duelo que dominaron totalmente.

Tanto Gambia como Uruguay saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con lo mejor que tienen, ya no hay margen de error, el vencedor avanza y el perdedor quedará eliminado. En los pronósticos los Escorpiones son ligeros favoritos por su mejor fútbol, pero los Charruas tienen todo el peso de su historia y jerarquía para aspirar a ganar. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Gambia vs Uruguay.

