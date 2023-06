Brasil vs Israel EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Mundial Sub-20 2023

Mundial Sub-20

Gran partido tendremos este sábado 3 de junio abriendo los cuartos de final del Mundial Sub-20 2023, donde Brasil buscará imponer su jerarquía y calidad para seguir su pelear rumbo al título, pero se tendrá que medir al sorprendente Israel que llega decidida a dar la campanada en la cancha del San Juan del Bicentenario.

Hora y Canal Brasil vs Israel

Sede: Estadio San Juan del Bicentenario, San Juan, Argentina.

Hora: 11:30 am de Guatemala, México y Centroamérica. 12:30 pm de Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de República Dominicana. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:30 am PT / 1:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: DSports en Sudamérica. TUDN en México. NBC Sports en Estados Unidos. CDN en República Dominicana.

Brasil vs Israel en VIVO

La selección de Brasil ha tenido un buen accionar en esta competencia viniendo con paso ascendente tras debutar perdiendo, pero logrando ganar sus siguientes tres partidos, por lo que intentará seguir con su inercia positiva y meterse a las semifinales.

La Verdeamarela no tuvo demasiados problemas en los cuartos de final, el pasado miércoles, cuando golearon 4-1 a Túnez con doblete de Andrey Santos y goles de Marcos Leonardo y Matheus Martins.

Por su parte, Israel ha sido la sensacioń de la competencia en la que participa por primera vez. Ya han roto los pronósticos, pero ahora nadie les quita la ilusión de seguir avanzando.

Los Europeos tuvieron un duelo cerrado el pasado martes, en los octavos de final, logrando vencer a Uzbekistán con solitaria anotación de Anan Khalaili al 90+7.

Tanto Brasil como Israel saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán a «matar o morir», no hay margen de error, la ganadora estará en semifinales y la perdedora quedará eliminada. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Brasil vs Israel.

