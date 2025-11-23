Inter vs Milán EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 12 Serie A 2025-26

Serie A

El Derby della Madonnina vuelve a encender la Serie A este domingo en el Estadio San Siro, donde Inter de Milán y AC Milán se enfrentan por primera vez en la temporada 2025-26. Con solo dos puntos de diferencia entre ambos y la lucha por el Scudetto más abierta que nunca, el duelo promete tensión, táctica y una batalla estratégica entre dos entrenadores muy distintos: Cristian Chivu vs Massimiliano Allegri.

Previa del Inter vs AC Milan

El Inter de Milán llega al derbi como uno de los equipos más en forma de Europa. Tras su victoria 2-1 sobre el Kairat en Champions League y otro triunfo liguero ante la Lazio, los nerazzurri alcanzan este partido liderando la tabla y mostrando un nivel dominante tanto en Serie A como en competiciones europeas.

Inter: un ataque demoledor y una racha imponente

Los dirigidos por Cristian Chivu han ganado siete de sus últimos ocho encuentros de liga, promediando más de dos goles por partido y situándose como el equipo más goleador de Italia con 26 tantos en 11 jornadas.

Además, han marcado dos o más goles en todos sus partidos de Champions, lo que refleja una ofensiva temible liderada por Lautaro Martínez, acompañado por la potente irrupción del francés Ange-Yoan Bonny.

Antes de viajar a Madrid para enfrentarse al Atlético en Champions, el Inter quiere recuperar dominio en el derbi, algo que perdió parcialmente el año pasado:

3 derrotas en los últimos 5 derbis ,

, incluido el empate 1-1 en su duelo más reciente, rescatado in extremis por Stefan De Vrij.

El Milan busca mantener el pulso por el Scudetto

El regreso de Massimiliano Allegri devolvió estabilidad a un Milan que vivió un 2024 caótico. Con 10 partidos invictos entre Serie A y Coppa Italia, los rossoneri llegan como un rival serio, aunque con una plantilla más corta que la de su vecino.

Justo antes del parón, el Milan dejó escapar una victoria clave ante el Parma (2-2), cayendo al tercer puesto, dos puntos por debajo del Inter.

Un Milan competitivo, pero con dudas ofensivas

Los rossoneri no tienen competiciones europeas en su calendario, lo que les permite llegar más frescos. Sin embargo, una lesión de Santiago Giménez limita sus variantes en ataque.

Allegri apostará por una delantera poco habitual:

Rafael Leão

Christian Pulisic

Mientras que Christopher Nkunku arrancará desde el banquillo como alternativa.

Bajas, dudas y alineaciones probables

Inter de Milán: tres posibles ausencias clave

Chivu podría perder a tres jugadores importantes:

Denzel Dumfries – lesión de tobillo

– lesión de tobillo Henrikh Mkhitaryan – fuera

– fuera Matteo Darmian – duda

Ante esto, podrían entrar:

Carlos Augusto por la derecha

por la derecha Sucic o Zielinski en lugar de Mkhitaryan

En ataque, el entrenador tiene abundancia:

Lautaro Martínez + Bonny/Thuram/Francesco Pio Esposito

Lautaro necesita solo un gol para convertirse en el tercer jugador del Inter en la historia en marcar 10 goles al Milan.

AC Milán: pocas bajas, pero menos profundidad

El Milan llega con casi toda la plantilla disponible, salvo la baja importante de Santiago Giménez.

En el mediocampo, vuelve Adrien Rabiot, quien formará dupla con Luka Modric, dando al equipo equilibrio, experiencia y creación.

La duda principal está en el lateral izquierdo:

Davide Bartesaghi parte con ligera ventaja sobre

parte con ligera ventaja sobre Pervis Estupiñán

Análisis del partido: táctica, ritmo y duelos clave

Este derbi enfrenta dos filosofías distintas:

Inter de Chivu

Rápido en transiciones.

Verticalidad total.

Delanteros físicos y agresivos.

Alto volumen de goles.

Milán de Allegri

Control táctico.

Partido pausado cuando conviene.

Protección del mediocampo.

Aprovechar espacios con Leão y Pulisic.

El contexto y la presión clasificatoria podrían empujar al Milan a un planteamiento conservador, mientras que el Inter buscará imponer ritmo desde el inicio.

Pronóstico del Inter vs AC Milan

El Milan no puede permitirse quedar a cinco puntos del Inter tan temprano en la temporada, por lo que Allegri probablemente planteará un partido cerrado y táctico. Sin embargo, la potencia ofensiva del Inter, sumada a su excelente momento, parece suficiente para inclinar la balanza.

Pronóstico final:

Inter de Milán 1-0 AC Milan

Un derbi intenso y disputado, decidido por un detalle… probablemente por un gol del capitán nerazzurri.

