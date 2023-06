Real Sociedad vs Sevilla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 38 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Real Sociedad y Sevilla se enfrentarán en la última jornada de LaLiga 2022-23 este domingo 4 de junio en el Reale Arena de San Sebastián.

Hora y Canal Real Sociedad vs Sevilla

Sede: Estadio Anoeta, San Sebastián, España

Hora: 6:30 pm de España. 10:30 am México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: DirecTV Sports para Sudamérica. SKY Sports en México. ESPN+ en Estados Unidos.

Real Sociedad vs Sevilla en VIVO

La Real Sociedad ocupa actualmente el cuarto lugar en La Liga, mientras que el Sevilla está en el onceavo puesto. Los dos equipos llegan a esta última jornada ya sin nada que pelear al tener asegurado el boleto a la próxima Champions League.

La Real Sociedad ha estado en excelente forma esta temporada, siendo uno de los protagonistas, aunque viene de caer 2-1 ante el Atlético de Madrid. Está casa llegan con 8 partidos sin conocer la derrota.

El Sevilla, por su parte, ha tenido una temporada irregular, lejos de sus objetivos a pesar de haber mejorado con la llegada de José Luis Mendilibar en la dirección técnica, sin embargo llegan motivados, ya que a media semana se proclamaron campeones de la Europa League venciendo en penales a la Roma.

Este es un partido que podría ir en cualquier dirección. La Real Sociedad es la pequeña favorita por estar en casa, pero el Sevilla tiene calidad y motivación para ganar.

Posibles alineaciones:

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Aritz; Merino, Zubimendi; Januzaj, Sorloth, Silva; Oyarzabal

Sevilla: Bono; Montiel, Konde, Diego Carlos, Acuña; Jordan, Gudelj; Ocampos, En-Nesyri, Rakitic, Torres

Predicción: Real Sociedad 2-1 Sevilla

Last modified: junio 3, 2023

Etiquetas: Canal Real Sociedad vs Sevilla