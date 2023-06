Real Madrid vs Athletic EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 38 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Real Madrid y Athletic de Bilbao se enfrentarán en la última jornada de LaLiga 2022-23 este domingo 4 de junio en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Hora y Canal Real Madrid vs Athletic

Sede: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España

Hora: 6:30 pm de España. 10:30 am México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: DirecTV Sports para Sudamérica. SKY Sports en México. ESPN+ en Estados Unidos.

Real Madrid vs Athletic en VIVO

El Real Madrid se encuentra actualmente en la segunda posición de La Liga con 77 puntos, pero ya sin nada que pelear, mientras que el Athletic Bilbao está en el octavo lugar con 50 unidades y está urgido de ganar para aspirar a competencias europeas la próxima temporada.

El Real Madrid ha estado en forma inconsistente esta temporada y eso los ha llevado a no poder conseguir el título de Liga, sin embargo se llevaron la Copa del Rey. Vienen de vencer 1-2 al Sevilla con doblete de Rodrygo en la jornada pasada.

El Athletic Bilbao también ha estado en forma inconsistente esta temporada y podría quedarse sin competencias europeas tras un terrible cierre de campaña ganando apenas uno de sus últimos 7 juegos. En la jornada pasada cayeron en casa 0-1 ante Elche que ya está descendido.

Este es un partido que podría ir en cualquier dirección. El Real Madrid es el favorito al estar en casa y por su mejor calidad, pero el Athletic Bilbao es el que saldrá obligado a ganar ya que de no hacerlo quedarán fuera de competencias europeas, lo que significará un duro golpe.

Posibles alineaciones:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr.

Athletic Bilbao: Unai Simón; De Marcos, Yeray, Iñigo Martínez, Berchiche; Vesga, Dani García; Muniain, Williams, Berenguer; Raúl Garcia

Predicción: Real Madrid 2-1 Athletic

