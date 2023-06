Villarreal vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 38 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Villarreal y Atlético de Madrid se enfrentarán este domingo 4 de junio en la última jornada de LaLiga 2022-2023 en el Estadio de la Cerámica.

Hora y Canal Villarreal vs Atlético de Madrid

Sede: Estadio de la Cerámica, Villarreal, España

Hora: 6:30 pm de España. 10:30 am México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: DirecTV Sports para Sudamérica. SKY Sports en México. ESPN+ en Estados Unidos.

Villarreal vs Atlético de Madrid en VIVO

El Villarreal se encuentra actualmente en el quinto lugar de La Liga con 63 puntos y ya nadie los moverá de ese lugar, mientras que el Atlético de Madrid está en el tercer puesto con 76 puntos y aspiran a ser sublíderes. Los dos equipos llegan ya sin prácticamente nada que pelear, solamente cerrar de manera digna.

El Villarreal ha estado en buena forma esta temporada luchando, incluso, por un boleto a la Champions, aunque finalmente tendrá que conformarse con la Europa League. En la jornada pasada cayeron 2-1 ante el Rayo Vallecano y con eso quedaron fuera de la pelea por la Champions.

Por su parte, el Atlético de Madrid también ha tenido una buena campaña con un paso ascendente en las últimas jornadas que lo tienen peleando por el subliderato. Vienen de vencer 2-1 a la Real Sociedad en la jornada pasada.

Este es un partido que realmente luce parejo por las circunstancias, ninguno de los dos juega «nada», pero querrán cerrar de manera digna para su afición, por lo que esperamos igual ver un duelo abierto.

Posibles alineaciones:

Villarreal: Reina, Femenía, Mandi, Torres, Moreno, Parejo, Trigueros, Lo Celso, Moreno, Pino y Chukwueze.

Atlético de Madrid: Grbic, Molina, Witsel, Giménez, Hermoso, Reguilón, Saúl, De Paul, Koke, Yannick Ferreira y Antoine Griezmann.

Pronóstico: Villarreal 2-2 Atlético de Madrid

Last modified: junio 3, 2023

Etiquetas: Atlético de Madrid