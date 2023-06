Corea del Sur vs Nigeria EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Mundial Sub-20 2023

Mundial Sub-20

Seguimos con la actividad de los cuartos de final del Mundial Sub-20 2023 este domingo 4 de junio con un gran duelo donde Corea del Sur buscará seguir con su buen paso que las meta a semifinales, pero se medirán a Nigeria que llega con la motivación a tope listas para salir con el boleto de la cancha del Unico Diego Maradona.

Hora y Canal Corea del Sur vs Nigeria

Sede: Estadio Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero, Argentina

Hora: 11:30 am de Guatemala, México y Centroamérica. 12:30 pm de Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de República Dominicana. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:30 am PT / 1:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: DSports en Sudamérica. TUDN en México. Telemundo en Estados Unidos. CDN en República Dominicana.

Corea del Sur vs Nigeria en VIVO

El cuadro de Corea del Sur ha tenido una buena competencia mostrándose sólidos en cada juego, sin embargo saben que hay mucho que mejorar si aspiran a meterse entre los cuatro mejores del torneo.

Los Sur-Coreanos tuvieron un duelo muy cerrado en los octavos de final, el pasado jueves, cuando superaron 3-2 a Ecuador con anotaciones de Lee Young-jun, Jun-Ho Bae y Seok-Hyun Choi.

Por su parte, Nigeria ha demostrado que es una potencia dentro de la categoría y ahora es favorito para meterse a semifinales, sin embargo saben que el duelo de este domingo será muy duro.

Las Águilas Africanas vienen de una gran victoria en los octavos de final donde se midieron al anfitrión, Argentina, logrando superarlos 2-0 con goles de Ibrahim Muhammad y Rilwanu Sarki.

Tanto Corea del Sur como Nigeria saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con lo mejor que tienen buscando el ansiado boleto a semifinales que sería un gran logro. Las Águilas son favoritas, pero los Sur-Coreanos siempre son un rival difícil. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Corea del Sur vs Nigeria.

