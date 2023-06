Palmeiras vs Barcelona EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Copa Libertadores 2023

Copa Libertadores 2023

Duelo imperdible el que tendremos este miércoles 7 de junio en el marco de la Fecha 5 de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores, cuando Palmeiras reciba al Barcelona SC, buscando asegurar un lugar en Octavos.

Hora y Canal Palmeiras vs Barcelona

Sede: Allianz Parque, Sao Paulo, Brasil

Hora: 9:30 pm de Brasil, Argentina y Uruguay, 7:30 en Ecuador. 6:30 pm de México y Centroamérica. . 5:30 pm PT / 8:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN en Latinoamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Palmeiras vs Barcelona EN VIVO

A pesar de no tener el mejor de los inicios, cayendo con Bolivar en el debut, Palmeiras ha sabido reponerse y ya liga tres triunfos consecutivos en la Copa y aunque marcha en el segundo lugar del Grupo C, el triunfo no solo confirmaría su pase a Octavos, sino que podría mandarlo al liderato.

El conjunto paulista viene de un importante triunfo ante Coritiba el fin de semana pasado, mismo que lo mantiene en el subliderato del Brasileirao, además de que hace una semana consiguió su boleto a Cuartos de Final de Copa, al derrotar a Fortaleza en el global.

Por su parte, el conjunto de Guayaquil tiene en este partido la última oportunidad para seguir vivo en el torneo, pues en caso de no conseguir los tres triunfos, llegaría sin posibilidades de avanzar a la última fecha. La derrota el fin de semana pasado en el Clásico ante Emelec, lo tiene con urgencia de conseguir un buen resultado.

Los ecuatorianos, también aspiran a clasificarse a la Sudamericana, pues en caso de no avanzar de ronda, buscarán el tercer lugar y así llegar al segundo torneo de mayor relevancia en Sudamérica, siempre y cuando consiga un resultado positivo ante Palmeiras y en el último duelo ante su rival directo por eseo boleto, Cerro Porteño.

Last modified: junio 7, 2023

Etiquetas: Canal Palmeiras vs Cerro Porteño