Panamá vs Costa de Marfil EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Maurice Revello Toulon 2023

Selecciones

Se cierra la actividad de la primera jornada del Torneo Maurice Revello 2023 este miércoles 7 de junio, cuando Panamá busque arrancar su participación en la competencia con una victoria, sin embargo tendrán una muy dura prueba cuando se enfrenten a Costa de Marfil que saldrá a imponer su jerarquía en la cancha del Stade Parsemain.

Hora y Canal Panamá vs Costa de Marfil

Sede: Stade Parsemain, Fos-sur-Mer, Marsella, Francia

Hora: 5:30 pm de Francia. 9:30 am de Costa Rica, México y Centroamérica. 10:30 am de Panamá. 12:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11;30 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. beIN Sports en Estados Unidos

Panamá vs Costa de Marfil en VIVO

La selección de Panamá participa por segunda vez en esta competencia tras su buena actuación el año pasado donde dio uina gran actuación con victoria en penales ante Francia, derrota 1-0 ante Argentina y triunfo 4-2 sobre Arabia Saudita, aunque quedaron fuera en fase de grupos.

Los Canaleros serán comandadas por Dely Valdés y tiene varios jugadores que repiten del año pasado intentando volver a hacer un papel digno.

Por su parte, Costa de Marfil vuelve a la competencia tras no participar desde el 2017 donde se metieron a la final perdiendo en penales ante Inglaterra, así que en su regreso esperan hacerlo bien.

Los Elefantes llegan a esta competencia con la misión de ser protagonista, sabemos que los equipos africanos suelen tener buenas actuaciones en los torneos con límite de edad.

Tanto Panamá como Costa de Marfil saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones quieren conseguir la victoria que les permita dar el primer golpe en un sector que comparten con Marruecos y Japón, donde solamente el líder tendrá seguro su boleto a semifinales. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Panamá vs Costa de Marfil.

Panamá vs Costa de Marfil EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Maurice Revello Toulon 2023

Last modified: junio 6, 2023

Etiquetas: Canal Panamá vs Costa de Marfil