Costa Rica vs Francia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Maurice Revello Toulon 2023

Gran partido tendremos este jueves 8 de junio en la jornada 2 de la fase de grupos del Torneo Maurice Revello 2023, donde Costa Rica buscará demostrar que tiene la capacidad de pelear por la clasificación, está motivada, pero tendrá una durísima prueba cuando se midan al anfitrión, Francia, que saldrá a imponer su jerarquía en Mallemort.

Hora y Canal Costa Rica vs Francia

Sede: Stade d Honneur Mallemort, Mallemort, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Francia

Hora: 1:00 pm de Francia. 6:00 am de Costa Rica, México y Centroamérica. 8:00 am de Venezuela. 9:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Costa Rica vs Francia en VIVO

La selección de Costa Rica llegaba a esta competencia con mucha iluisión y tras su debut la ilusión ha crecido, sin embargo saben que la prueba de este jueves será el parámetro para ver de que están hechos.

Los Ticos tuvieron un agridulce debut el pasado lunes cuando se midieron a Venezuela en un duelo que ganaban con gol de Brandon Aguilera, sin embargo los igualaron a uno, pero penales se llevaron el punto extra.

Por su parte, Francia siempre es el gran favorito para llevarse el título, sin embargo su debut no fue el esperado y se han quedado sin margen de error si quieren avanzar.

Les Bleus vienen de un milagroso empate ante Arabia Saudita el pasado lunes en un duelo que perdían 1-2, hasta que al 88 Mathys Tel firmó el 2-2, sin embargo perdieron el punto extra en penales.

Tanto Costa Rica como Francia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo por la victoria, realmente no hay un claro favorito tras lo visto en la primera jornada. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Costa Rica vs Francia.

Last modified: junio 7, 2023

