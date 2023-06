México vs Francia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Maurice Revello SUb-23 2023

Selecciones

Partidazo de poder a poder con sabor a revancha tendremos este viernes 16 de junio en las semifinales del Torneo Maurice Revello 2023, donde México buscará mostrar una mejor cara y quedarse ahora con el boleto a la final, recordando que el año pasado quedaron fuera en semifinales ante este mismo rival, Francia, que buscará imponer su jerarquía en la cancha del d’Honneur.

Hora y Canal México vs Francia

Sede: Stade d’Honneur, Salon-de-Provence, Provenza-Alpes-Costa Azul, Francia

Hora: 5:00 pm de Francia. 10:00 am de Costa Rica, México y Centroamérica. 11:00 am de Venezuela. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica.

México vs Francia en VIVO

La selección de México tuvo una actuación algo discreta en la fase de grupos sumando par de victorias y una derrota, sin embargo su funcionamiento dejó muchas dudas y eso los hizo concluir segundos del sector B clasificando como el «mejor» segundo del torneo.

Los Tricolores cerraron su participación en la fase de grupos el pasado lunes siendo vencidos 2-0 por Australia en una muy pobre exhibición.

Por su parte, Francia tampoco lució tanto en al fase de grupos quedando como líder del sector A con un triunfo y dos empates (con punto extra), pero eso fue suficiente para avanzar.

Les Bleus cerraron la fase de grupos el pasado domingo cuando se midieron a Venezuela en un duelo que perdían, hasta que al 87 Mathys Tel puso el 1-1 con el que se fueron a penales ganando el «punto extra».

Tanto México como Francia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con lo mejor que tienen buscando el ansiado boleto a la gran final, no hay margen de error. Les Bleus es favorito, pero los Tricolores tienen la calidad para aspirar a ganar. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. México vs Francia.

