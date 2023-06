Ucrania vs Malta EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Eliminatorias Eurocopa 2024

Eurocopa 2024

Ucrania buscará obtener victorias consecutivas en las eliminatorias de la Eurocopa 2024 cuando se enfrente a Malta en el estadio Anton Malatinský este lunes 19 de junio.

Hora y Canal Ucrania vs Malta

Sede: Estadio Anton Malatinský, Trnava, Eslovaquia

Hora: 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. DirecTV Sports en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

Ucrania vs Malta en VIVO

Ucrania viene de encarrilar su búsqueda de un lugar en la próxima competencia de la Eurocopa 2024 cuando se recuperó de dos goles en contra para reclamar una victoria por 3-2 sobre Macedonia del Norte el viernes.

Antes de eso, el equipo dirigido por Serhiy Rebrov comenzó su campaña de clasificación con una derrota por 2-0 ante Inglaterra en marzo, seguida de un emocionante empate 3-3 en un amistoso contra Alemania el 12 de junio.

La victoria del viernes ha llevado a Ucrania al segundo lugar en el Grupo C, seis puntos por detrás de los líderes del grupo, Inglaterra, aunque con un partido pendiente.

Por otro lado, Malta se encuentra actualmente en el fondo de la tabla después de perder sus tres partidos de clasificación hasta el momento.

El equipo de Michele Marcolini tuvo actividad el pasado viernes, cuando fueron goleados 4-0 por un equipo desenfrenado de Inglaterra en el Estadio Nacional Ta’ Qali.

Malta ha perdido cada uno de sus últimos cuatro partidos competitivos desde la victoria por 1-0 sobre San Marino en la Liga de las Naciones en junio pasado.

Este será el segundo enfrentamiento entre Ucrania y Malta, con los ucranianos logrando una victoria por 1-0 en su primer encuentro en junio de 2017.

Predicción Ucrania vs Malta

Animada por su impresionante remontada contra Macedonia del Norte, Ucrania se enfrentará al partido del lunes con renovada confianza mientras busca fortalecer sus esperanzas de clasificación.

Los ucranianos se enfrentan a un equipo maltés que está tambaleándose y que se encuentra 142 lugares por debajo de ellos en la última clasificación mundial de la FIFA, por lo que predecimos que obtendrán los tres puntos.

Predicción: Ucrania 3-1 Malta

Last modified: junio 18, 2023

Etiquetas: Canal Ucrania vs Malta