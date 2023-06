Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023

Se abre la actividad de la jornada 7, y última, del béisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 este viernes 30 de junio, cuando Nicaragua se enfrenta a Cuba en un emocionante duelo definitivo en la búsqueda de las medallas.

Hora y Canal Nicaragua vs Cuba

Sede: Parque de Pelota Saturnino Bengoa, San Salvador, El Salvador

Hora: 9:30 pm de Nicaragua y El Salvador. 10:30 am de Panamá y Colombia. 11:00 am de Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Claro Sports en Latinoamérica.

Nicaragua vs Cuba en VIVO

Nicaragua vienen de una impresionante victoria en extra innings sobre Curazao, lo que les da esperanzas de pelear por la medalla de bronce a pesar de sumar 2 victorias y 3 derrotas en 5 juegos.

Por su parte, Cuba llegan en un gran momento, con tres victorias y dos derrotas, incluyendo dos contundentes triunfos el día de ayer aplastando 15-0 a El Salvador y 12-0 a la República Dominicana

Aunque los Cubanos son considerados favoritos, los Pinoleros buscarán dar la sorpresa y luchar hasta el final sabiendo que ya no hay más.

Ambos equipos saldrán al terreno de juego con la determinación de obtener la victoria en este crucial encuentro. Nicaragua buscará mantener ligar triunfos y aspirar a pelear por las medallas, mientras que Cuba intentará continuar con su buen desempeño y asegurar su pase a la pelea por medalla. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final.

Nicaragua vs Cuba EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Béisbol Juegos Centroamericanos 2023

Last modified: junio 29, 2023

Etiquetas: Béisbol Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023