Gran Premio de Gran Bretaña EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones en Directo, Checo Pérez Formula 1 2023

Llegamos ya a la décima carrera de la Formula 1 2023 este domingo 9 de julio, cuando Max Verstappen busque sumar una nueva victoria que lo consolide como líder del Campeonato Mundial, mientras que Checo Pérez otra vez buscará una remontada desde muy lejos de los primeros puestos, esperando que sea una carrera emotiva.

Hora y Canal Gran Premio de Gran Bretaña

Sede: Circuito de Silverstone, Northamptonshire, Inglaterra, Reino Unido

Hora: 8:00 am de México y Centromérica. 9:00 am en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am en Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN Deportes en Estados Unidos. Fox Sports y Fox Premium en México.

Streaming: F1 TV en Latinoamérica. Star+ en Sudamérica.

Gran Premio de Gran Bretaña en VIVO

Lando Norris casi deleitó a la multitud en el Gran Premio de Gran Bretaña con la pole position. Sin embargo, hubo un problema: Max Verstappen.

«Siempre es Max. Siempre arruina todo para todos», bromeó Norris después de que el piloto holandés superara su tiempo para conseguir su quinta pole position consecutiva el sábado.

La multitud británica rugió de celebración cuando Norris brevemente ocupó el primer puesto al final de la sesión de clasificación, antes de que Verstappen fuera aún más rápido y lo superara por 0.241 segundos.

El resultado puede ser rutinario en la Fórmula Uno: Red Bull ha obtenido la pole en nueve de las últimas diez carreras. Sin embargo, hubo tensión en esta ocasión, además del fracaso de Sergio Pérez, compañero de equipo de Verstappen, y un momento peligroso para el propio piloto holandés.

Verstappen golpeó la pared de boxes y dañó su alerón delantero mientras salía de su garaje durante una detención por bandera roja en la primera parte de la clasificación. «El coche simplemente no se agarró», le dijo al equipo por radio.

Red Bull reemplazó el alerón y verificó que no hubiera más daños antes de que Verstappen continuara, pero se encontraba en la parte trasera de la fila de coches y tuvo que abrirse paso a través del campo para prepararse para una vuelta rápida, yendo lado a lado con su antiguo rival, Lewis Hamilton, en el camino.

Checo Pérez se clasificó en el puesto 16, fuera del top 10 por quinta carrera consecutiva y por sexta vez en esta temporada. Subió un lugar cuando Valtteri Bottas, que se encontraba en el puesto 15, fue descalificado porque su coche no tenía suficiente combustible para proporcionar una muestra para el análisis. El piloto de Alfa Romeo comenzará en la última posición.

Pérez perdió en el frenético final de la primera parte de la clasificación, ya que los pilotos tenían tres minutos para marcar tiempos en una pista seca y cada vez más rápida después de una bandera roja anterior debido a la rotura del Haas de Kevin Magnussen. Checo marcó inicialmente un tiempo competitivo, pero luego fue superado por casi todos los demás pilotos antes de que Bottas terminara la primera sesión en la pista.

McLaren fue la estrella de la clasificación, con Norris en el segundo lugar y el novato Oscar Piastri en el tercer lugar, lo que llevó al director ejecutivo Zak Brown a chocar los cinco con los miembros del equipo en el garaje.

Norris dijo que estuvo mirando las pantallas de televisión alrededor del circuito durante su vuelta de desaceleración para ver si Verstappen superaba su tiempo, y esperaba que el campeón cometiera un error si quería mantener el primer lugar.

A pesar de perder lo que habría sido la primera pole position de McLaren desde 2021, Norris y Piastri elogiaron el rendimiento mejorado del equipo después de un mal comienzo de temporada.

«Es un gran paso en la dirección correcta», dijo Piastri, quien afirmó que el coche se sentía como un «cohete» y que las condiciones húmedas eran favorables para McLaren.

Charles Leclerc y Carlos Sainz de Ferrari quedaron en cuarto y quinto lugar, respectivamente, seguidos por los dos Mercedes de George Russell y Lewis Hamilton. Hamilton, siete veces campeón y poseedor del récord de ocho victorias en el GP de Gran Bretaña, sobrevivió a un dramático trompo en la grava al comienzo de la clasificación para continuar. Alexander Albon fue octavo para Williams, Fernando Alonso noveno para Aston Martin y Pierre Gasly décimo para Alpine.

