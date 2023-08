Australia vs Suecia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Tercer Lugar Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

Australia y Suecia tendrán que recuperarse de la decepción de las semifinales cuando se enfrenten en el desempate por el tercer puesto de la Copa Mundial Femenina de 2023 este sábado 19 de agosto.

España terminó con las esperanzas de las Suecas de ganar el torneo, mientras que los coanfitriones del torneo perdieron ante Inglaterra en la semifinal.

Hora y Canal Australia vs Suecia

Sede: Estadio Suncorp, Brisbane, Queensland, Australia

Hora: 2:00 am de México y Centroamérica. 3:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 5:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 1:00 am PT / 4:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. Telemundo en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Australia vs Suecia en VIVO

Después de superar la fase de grupos, Suecia eliminó a dos ex campeonas, Estados Unidos y Japón, para enfrentarse en las semifinales contra España.

La delantera del Wolfsburgo, Rebecka Blomqvist, parecía haber enviado el partido a tiempo extra al encontrar la red en el minuto 88 y anular el primer gol de Salma Paralluelo.

Sin embargo, como se demostró, los dos equipos estuvieron empatados durante apenas 93 segundos, antes de que Olga Carmona del Real Madrid realizara un soberbio disparo desde larga distancia que se estrelló en el travesaño para luego entrar, asegurando el pase de España a la final y acabando con los sueños de Suecia de levantar el trofeo de la Copa Mundial Femenina por primera vez.

Desafortunadamente para Suecia, han estado acostumbradas a participar en los desempates por el tercer lugar, ya que perdieron tres de sus cuatro apariciones en semifinales en la Copa Mundial Femenina.

En una nota positiva, han salido victoriosas en tres de sus apariciones en los desempates y tienen la oportunidad de terminar en la tercera posición en Copas Mundiales Femeninas consecutivas después de vencer a Inglaterra 2-1 en 2019.

El recorrido de Australia a lo largo de su torneo local ha cautivado a una nación después de que se recuperaran desde el borde de la eliminación en la fase de grupos para avanzar a las semifinales de la Copa Mundial Femenina por primera vez.

Las Matildas tuvieron un impresionante inicio en las rondas eliminatorias, superando a Dinamarca con un marcador de 2-0, antes de ganar una dramática tanda de penales en su enfrentamiento de cuartos de final contra Francia, lo que preparó el camino para un enfrentamiento en las semifinales con su viejo enemigo, Inglaterra.

Tras ser considerada apta para ser titular contra Inglaterra, Sam Kerr mostró toda su calidad en el minuto 63 al producir un disparo imparable desde la distancia para anular el primer gol de Ella Toone.

Para decepción de la afición local, Australia no pudo aprovechar el empate logrado por Kerr, y los goles de Lauren Hemp y Alessia Russo condenaron a las Matildas a una derrota por 3-1, acabando con sus esperanzas de ganar el premio final.

Aunque el trofeo de la Copa Mundial Femenina puede escaparse de sus manos, las Matildas han puesto el fútbol femenino en el mapa de su país, como lo demuestran los 11.15 millones de espectadores que sintonizaron para verlas en acción en las semifinales, convirtiéndolo en el programa de televisión más visto en la historia de Australia.

Todavía tienen la oportunidad de culminar una campaña memorable con una nota positiva, y para una nación que nunca había superado la etapa de cuartos de final antes de este torneo, asegurar el tercer lugar sin duda representaría un éxito para el equipo de Tony Gustavsson.

