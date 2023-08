Puerto Rico vs China EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial Baloncesto 2023

Mundial Baloncesto 2023

Seguimos con la actividad de la última jornada de la fase de grupos del Mundial FIBA de Baloncesto 2023 este miércoles 30 de agosto, cuando Puerto Rico busque cumplir con los pronósticos y llevarse la victoria que les de la clasificación, no deberían tener tantos problemas cuando se midan a China que intentará hacer un duelo digno.

Hora y Canal Puerto Rico vs China

Sede: Coliseo Araneta, Quezón, Filipinas

Hora: 6:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am de Venezuela. 9:00 am de Argentina, Brasil, Uruguay, República Dominicana y Puerto Rico. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Courtside en todo el mundo. ESPN+ en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Puerto Rico vs China en VIVO

China podría considerarse uno de los equipos con peor desempeño en la Copa Mundial FIBA. Hasta ahora, han obtenido una marca de 0-2 después de sufrir una derrota por 89-69 ante Sudán del Sur. Los chinos solo lograron forzar cinco pérdidas de balón y permitieron que Sudán del Sur tuviera un porcentaje de acierto del 50% desde el centro en ese partido. Kyle Anderson fue el líder anotador de China con 22 puntos. Resulta evidente que China no puede ser un equipo fuerte si él es su máximo anotador.

Por otra parte, Puerto Rico ha sido una decepción en este Mundial. En su partido más reciente, cayeron derrotados ante Serbia con un marcador de 94-77, y ahora necesitan una victoria contra China para avanzar. Puerto Rico solo logró un 36,5% de efectividad en tiros desde el campo contra Sudán del Sur. Esto debe cambiar cuando se enfrenten a China. Sin embargo, los Boricuas deberían tener una actuación favorable, ya que se enfrenta a un equipo chino que está mostrando la peor defensa en la Copa del Mundo.

Pick: Puerto Rico -11.5 (-110)

Last modified: agosto 30, 2023

Etiquetas: Canal Puerto Rico vs China