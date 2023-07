Chivas vs Puebla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Liga MX Femenil Apertura 2023

Liga MX Femenil

Buen partido nos espera este domingo 23 de julio en la jornada 2 de la Liga MX Femenil Apertura 2023, cuando las Chivas busquen sumar su primera victoria de la competencia al recibir a Puebla que intentará hacer un duelo digno en su dura visita al Akron.

Hora y Canal Chivas vs Puebla

Sede: Estadio Akron, Guadalajara, Jalisco

Hora: 7:06 pm de México. 6:06 pm PT / 9:06 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Fox Sports en México. Telemundo en Estados Unidos.

Chivas vs Puebla en VIVO

El cuadro de las Chivas es una de las favoritas a pelear por el título, sin embargo saben que que es muy importante terminar en los primeros puestos de la general y para ello deben hacerse imbatibles en casa.

Guadalajara viene de un amargo empate en la jornada pasada cuando visitaron a Tijuana en un duelo que parecía ganarían con gol de Gabriela Valenzuela, pero a 8 minutos del final las empataron a uno.

Por su parte, Puebla arrancaba la temporada con la ilusión de ser el equipo que alguna vez fue peleando por la liguilla, sin embargo su debut dejó muchas dudas y tendrá que mostrar una mucho mejor cara si aspira a hacer un buen juego este domingo.

La Franja tuvo un amargo debut la semana pasada siendo aplastadas 4-0 por las Tigres, sin embargo en un resultado «esperado» ante una de las potencias del torneo.

Tanto las Chivas como Puebla saben de la importancia de este partido dado que ambas quieren sumar su primera victoria, pero la realidad es que Guadalajara es amplia favorita para ganar y hacerlo sin demasiadas complicaciones, pero no deberá caer en excesos de confianza si no quiere ser sorprendido. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Chivas vs Puebla.

