Nueva Zelanda vs Filipinas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil 2023

Después de un inicio triunfal en la Copa Mundial Femenina 2023, la selección de Nueva Zelanda buscará agregar tres puntos más a su total cuando se enfrente a Filipinas en Wellington este lunes 24 de julio.

Por otro lado, Filipinas intentará recuperarse después de sufrir una derrota por 2-0 en su primer partido contra Suiza.

Hora y Canal Nueva Zelanda vs Filipinas

Sede: Wellington Regional Stadium, Wellington, Nueva Zelanda

Hora: 11:30 pm de México y Centroamérica. 00:30 am (martes) en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 am (martes) de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:30 pm PT / 1:30 am (martes) ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. NBC Sports en Estados Unidos.

Nueva Zelanda vs Filipinas en VIVO

Antes del enfrentamiento contra Noruega en el partido inaugural del torneo el jueves, Nueva Zelanda no había logrado una victoria en sus 15 partidos anteriores de la Copa del Mundo.

Sin embargo, resultó ser un comienzo exitoso para las «Football Ferns», ya que obtuvieron una estrecha victoria por 1-0 gracias al gol de Hannah Wilkinson en la segunda mitad.

Después de asegurar su primera victoria en una Copa del Mundo, Nueva Zelanda ahora tiene como objetivo avanzar a las rondas eliminatorias por primera vez.

Tras un comienzo ganador, se espera que la entrenadora de Nueva Zelanda, Jitkas Klimkova, mantenga la misma alineación para su segundo partido del grupo.

Esto significa que Rebekah Stott comenzará junto a Katie Bowen en el centro de la defensa, buscando ayudar a su país a mantener su segunda portería a cero consecutiva.

Si Nueva Zelanda vence a Filipinas y Noruega no logra ganar contra Suiza, avanzarán a los octavos de final con un partido restante. Incluso un empate será suficiente si Noruega pierde.

Los anfitriones de la Copa del Mundo pueden confiar en su encuentro anterior con Filipinas, que resultó en una victoria por 2-1 en septiembre de 2022.

Por otro lado, Filipinas inició su primera campaña en la Copa del Mundo con una derrota por 2-0 ante Suiza el viernes.

Ramona Bachmann abrió el marcador desde el punto de penalti, mientras que Seraina Piubel duplicó la ventaja de Suiza, condenando a Filipinas a una derrota por 2-0.

Después de no registrar un tiro a puerta en su primer partido, Filipinas espera mejorar en la ofensiva en el partido del lunes.

Además, buscarán mostrar una mejor defensa después de que Suiza acumuló 19 intentos de gol, y la portera Olivia McDaniel realizó seis atajadas.

A pesar del desafío, Filipinas, ubicado 20 lugares por debajo de Nueva Zelanda en el ranking mundial, sabe que enfrentará otro encuentro complicado.

En cuanto al equipo de Filipinas, el entrenador Alen Stanjic podría considerar incluir al experimentado mediocampista Tahnai Annis en la alineación titular.

Además, la jugadora Sofia Harrison deberá tener cuidado con sus desafíos, ya que recibió una amonestación contra Suiza, quedando a una tarjeta amarilla de una suspensión.

