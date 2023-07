Suiza vs Noruega EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

Suiza se enfrentará a Noruega en el FMG Stadium Waikato este martes 25 de julio en la jornada 2 de la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023.

Hora y Canal Suiza vs Noruega

Sede: Waikato Stadium, Hamilton, Nueva Zelanda

Hora: 2:00 am de México y Centroamérica. 3:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 5:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 1:00 am PT / 4:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. NBC en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica.

Suiza vs Noruega en VIVO

El equipo de Suiza disfrutó de un comienzo positivo en su participación de la Copa del Mundo al obtener una cómoda victoria por 2-0 sobre Filipinas en su primer partido de grupo el viernes. La delantera del Paris Saint-Germain, Ramona Bachmann, abrió el marcador desde el punto de penalti justo antes del descanso, antes de que Seraina Piubel duplicara la ventaja en la segunda mitad.

Con tres puntos de tres posibles, Suiza se sienta en la cima del Grupo A y apuntará a la victoria aquí para prácticamente asegurar su boleto a la ronda eliminatoria.

Por otro lado, Noruega comenzó su participación con el pie izquierdo al sufrir una derrota por 1-0 ante los coanfitriones del torneo, Nueva Zelanda. Se quedaron atrás temprano después del reinicio y no pudieron encontrar el camino de regreso al juego después de solo intentar un tiro al arco en el área contraria.

El equipo dirigido por Hege Riise buscará deshacerse de sus últimos resultados y volver a la senda de la victoria esta semana.

El partido del martes marcará el quinto encuentro entre los dos equipos desde 2013. Suiza ha ganado dos de sus enfrentamientos anteriores, mientras que Noruega ha ganado uno.

Predicción Suiza vs Noruega

El último resultado de Suiza puso fin a una racha de siete juegos sin ganar y buscarán aprovechar eso la próxima semana.

Mientras tanto, Noruega está en una racha de cinco juegos sin ganar y solo ha ganado dos de sus últimos 10 juegos en todas las competiciones. A pesar de ello, son el equipo más fuerte antes del choque del martes y deberían tener una buena actuación en este partido.

Predicción: Suiza 1-2 Noruega

Last modified: julio 24, 2023

