Canadá vs Irlanda EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

Canadá se enfrentará a Irlanda en el HBF Park este miércoles 26 de julio en la jornada 2 de la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023.

Hora y Canal Canadá vs Irlanda

Sede: Perth Oval, Perth, Australia

Hora: 6:00 am de México, Costa Rica y Centroamérica. 7:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. Telemundo en Estados Unidos. TSN en Canadá.

Canadá vs Irlanda en VIVO

Canadá abrió su participación en el Mundial contra Nigeria el viernes, firmando un empate sin goles a pesar de ser favoritas para salir victoriosas. La capitana del equipo, Christine Sinclair, tuvo la mejor oportunidad de darles a las norteamericanas la ventaja a principios de la segunda mitad, pero no logró dirigir su penal más allá de Chiamaka Nnadozie en la portería contraria.

El último encuentro competitivo de Canadá contra oposición europea se produjo en febrero de 2022 cuando se enfrentó a España en la Copa Arnold Clark, perdiendo 1-0.

Mientras tanto, Irlanda inició su etapa de grupos con un choque contra los coanfitriones del torneo, Australia, en el ANZ Stadium el jueves pasado, perdiendo 1-0 a través de un tiro penal en la segunda mitad. Las Chicas de Verde podrían tener pocas quejas después de lograr solo un tiro a puerta durante todo el juego.

El equipo de Vera Pauw ocupa el fondo del Grupo B con cero puntos. Buscarán sacudirse su último resultado y volver a ganar esta semana.

Irlanda no ha mantenido su portería a cero en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones.

El partido del miércoles marcará el primer encuentro entre las dos partes desde que se enfrentaron en la Copa Femenina de Chipre en 2014. Canadá ganó el juego 2-1 y aseguró un quinto lugar en la competencia.

Pronóstico Canadá vs Irlanda

Canadá está en una racha de tres juegos sin ganar y ha ganado solo uno de sus últimos seis juegos en todas las competiciones. Estarán destrozados por haber salido sin puntos en el primer partido de su grupo la semana pasada y estarán desesperados por un resultado positivo el miércoles.

Irlanda está en una racha de derrotas consecutivas y solo ha ganado uno de sus últimos seis partidos. La gran brecha en clase y calidad entre los dos equipos debería hacer que el equipo de CONCACAF gane este encuentro.

Predicción: Canadá 2-0 Irlanda

Last modified: julio 26, 2023

Etiquetas: Canada