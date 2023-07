Chelsea vs Newcastle EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Internacional 2023

Amistosos

Newcastle y Chelsea continúa su participación en la Premier League Summer Series con un amistoso en el Mercedes-Benz Stadium este miércoles 26 de julio.

Mientras que los Magpies se dirigen al partido en Atlanta después de haber empatado 3-3 con Aston Villa, Chelsea derrotó a Brighton & Hove Albion en un thriller de siete goles durante el fin de semana.

Hora y Canal Chelsea vs Newcastle

Sede: Mercedes-Benz Stadium Oh ATL Stadium, Atlanta, Georgia, Estados Unidos

Hora: 6:15 pm de México y Centroamérica. 7:15 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:15 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 1:15 am de Inglaterra (jueves). 5:15 pm PT / 8:15 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+

Chelsea vs Newcastle en VIVO

Eddie Howe fue testigo de cómo su equipo aseguró la clasificación para la Liga de Campeones la temporada pasada, en parte debido a su formidable historial defensivo, pero esa solidez no se ha presentado durante los tres amistosos de este verano.

Newcastle ha concedido hasta seis goles contra Gateshead, Rangers y Aston Villa, aunque todavía han superado esos juegos con dos victorias y un empate.

Después de las victorias en los dos primeros partidos, las Urracas se enfrentaron a Villa el domingo por la noche, donde se encontraron con una desventaja de 2-0 y 3-1 en los primeros 11 minutos. Su defensa experimental de tres no resultó efectiva, pero el equipo mostró carácter al luchar y compartir puntos con uno de los posibles rivales en la parte alta de la tabla en la temporada 2023-24.

Se esperan grandes mejoras contra el Chelsea, otro equipo que podría considerarse en el mismo nivel que Villa, pero resistir al nuevo equipo de Mauricio Pochettino será una tarea difícil.

Con 13 jugadores que se fueron del Chelsea desde la temporada pasada, este también es un momento experimental para Pochettino, ya que evalúa qué jugadores más jóvenes son adecuados para las categorías superiores la próxima temporada.

Más fichajes seguirán a su debido tiempo, pero el argentino solo puede estar contento con los nueve goles que marcó su equipo contra Wrexham y Brighton la semana pasada.

La victoria del Chelsea frente a este último se vio favorecida por una expulsión en la segunda mitad, y los londinenses del oeste respondieron con una racha despiadada mientras Mykhaylo Mudryk y Nicolas Jackson anotaron con esfuerzos llamativos.

Pochettino no ocultó su disgusto por algunos de los goles encajados por el Chelsea, y su defensa se verá desafiada por un Newcastle también lleno de goles.

Sin embargo, Chelsea parece estar ganando confianza en solo unas pocas semanas bajo el mando de Pochettino, dejando a los seguidores entusiasmados ante la perspectiva de un rendimiento mucho mejor bajo el exjefe de Tottenham Hotspur.

