Australia vs Nigeria EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil 2023

Australia y Nigeria continuarán su participación en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 en el Suncorp Stadium este jueves 27 de julio.

Hora y Canal Australia vs Nigeria

Sede: Estadio Suncorp, Brisbane, Queensland, Australia

Hora: 4:00 am de México y Centroamérica. 5:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 7:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 3:00 am PT / 6:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. NBC Sports en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Australia vs Nigeria en VIVO

Los coanfitriones del torneo, Australia, comenzaron su torneo con una estrecha victoria por 1-0 sobre Irlanda la semana pasada. El gol de Stephanie Carley desde el punto de penalti en el minuto 52 ayudó a las Matildas a llevarse los tres puntos.

En ocho de los últimos nueve partidos de Australia, incluidos cada uno de los últimos cinco, un equipo no logró encontrar el fondo de la red.

Mientras tanto, Nigeria reclamó un punto muy reñido en un empate sin goles contra los campeones olímpicos Canadá. La arquera de los Super Falcons, Chiamaka Nnadozie, fue la estrella del espectáculo cuando realizó una espectacular atajada para negarle el gol desde el punto de penalti a la capitana de Canadá, Christine Sinclair.

El empate dejó a Nigeria en el tercer lugar del Grupo B con un punto, mientras que Australia lideró el camino en la cumbre con tres puntos a su nombre.

Nigeria no ha marcado en seis de sus últimos siete partidos (cinco derrotas).

Este será el segundo encuentro entre ambas selecciones. También se enfrentaron en la fase de grupos de la Copa del Mundo de 2015, cuando Australia obtuvo una victoria rutinaria de 2-0.

Pronóstico Australia vs Nigeria

Nigeria desafió las expectativas para reclamar un punto contra Canadá, con su resolución defensiva y el heroísmo de Nnadozie como portero dejando fuera al séptimo equipo del ranking mundial. El equipo de Randy Waldrum espera aprovechar eso para obtener otro resultado positivo en un juego en el que no son favoritos.

Australia podría representar un desafío mayor, con las Matildas teniendo un apoyo estridente detrás de ellas. Sin embargo, su amenaza se ha visto significativamente reducida por la ausencia de Sam Kerr, con su talismán capitán fuera de la fase de grupos debido a una lesión en la pantorrilla.

Australia logró la victoria cuando ambos equipos se enfrentaron en la Copa del Mundo de 2015, pero un equipo nigeriano más maduro y completo podría ser un desafío mayor esta vez.

Habiendo dicho eso, esperamos que Australia asegure una estrecha victoria.

Predicción: Australia 1-0 Nigeria.

Last modified: julio 26, 2023

