Portugal vs Vietnam EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil 2023

Portugal y Vietnam continuarán su participación en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 en el Estadio Waikato este jueves 27 de julio.

Hora y Canal Portugal vs Vietnam

Sede: Waikato Stadium, Hamilton, Nueva Zelanda

Hora: 1:30 am de México y Centroamérica. 2:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 00:30 am PT / 3:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. Telemundo en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Portugal vs Vietnam en VIVO

Portugal es debutante en la Copa del Mundo y comenzó su campaña con una derrota por 1-0 contra Holanda la semana pasada. El gol de Stephanie van der Gragt en el minuto 13 resultó ser la diferencia entre los dos equipos.

Cada uno de los últimos cuatro juegos de Portugal ha producido menos de tres goles.

Vietnam también está haciendo su primera aparición en la Copa del Mundo y cayó en una dura derrota por 3-0 contra EE. UU. en su primer partido en el escenario mundial. La delantera de los Portland Thorns, Sophia Smith, fue la estrella del espectáculo, ya que anotó un doblete en la primera mitad y brindó una asistencia en la segunda mitad para inspirar a los campeones defensores a la victoria.

La derrota dejó a los vietnamitas en la parte inferior del Grupo E por diferencia de goles. Portugal ocupa el tercer lugar y aún no registra un punto en el tablero.

Vietnam ha perdido cada uno de sus últimos cinco juegos, concediendo 14 goles sin respuesta en los últimos tres.

Pronóstico Portugal vs Vietnam

Portugal y Vietnam debutan en la Copa del Mundo. Los dos equipos buscarán extender su estadía en Australia/Nueva Zelanda, lo que hace que la victoria sea imperativa.

Vietnam fue ampliamente superado contra Estados Unidos y tuvo la suerte de conceder solo tres goles, después de haber enfrentado 27 tiros. Portugal también estuvo por debajo del nivel de Holanda, pero ingresará a este juego como favorito para reclamar el máximo de puntos.

Vietnam ha perdido cada uno de sus últimos cinco juegos y sus problemas defensivos podrían ser explotados por Portugal. Estamos respaldando a los ibéricos para reclamar una cómoda victoria y mantener su portería a cero.

Predicción: Portugal 2-0 Vietnam

Last modified: julio 26, 2023

