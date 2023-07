Canadá vs Australia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

Canadá y Australia concluyen su participación de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2023 cuando se enfrenten en el Melbourne Rectangular Stadium el lunes 31 de julio. El juego es un encuentro decisivo y podría decidir la permanencia continua de ambos lados en el torneo.

Hora y Canal Canadá vs Australia

Sede: Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne, Australia

Hora: 4:00 am de México y Centroamérica. 5:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 7:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 3:00 am PT / 6:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. Telemundo en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Canadá vs Australia en VIVO

Canadá viene de una remontada de 2-1 sobre Irlanda en su segundo juego. Concedieron un gol tempranero cuando Katie McCabe adelantó a las irlandesas a los cuatro minutos. El gol en propia puerta de Megan Connolly en el tiempo de descuento de la primera mitad restauró la paridad, mientras que Adriana Leon anotó a los ocho minutos de la segunda mitad para poner a las campeonas olímpicas por delante.

Adriana León ha marcado tres goles para Canadá en dos partidos contra Australia.

Mientras tanto, Australia dejó escapar su ventaja en una derrota por 3-2 contra Nigeria. Emily van Egmond le dio a las Matildas una merecida ventaja en el tiempo adicional de la primera mitad, pero Uchenna Kanu empató para las Super Falcons con el último tiro de la primera mitad.

Los goles en la segunda mitad de Osinachi Ohale y Asisat Oshoala le dieron a Nigeria una ventaja de dos goles antes de que Alanna Kennedy anotara un gol de consolación tardío para los coanfitriones. La derrota dejó a Australia en el tercer puesto del Grupo B con tres puntos, mientras que Canadá ocupa el segundo lugar, al mismo nivel que Nigeria con cuatro puntos.

Ninguno de los últimos 14 juegos de Australia ha terminado en empate.

Este será el quinto encuentro entre las dos partes. Canadá ganó los últimos tres después de empatar el primero.

Predicción Canadá vs Australia

Ambos equipos fueron señalados como favoritos para clasificarse del grupo. Antes del torneo, se esperaba que este juego determinara quién termina primero y segundo, pero las cosas no han resultado así.

Un empate para Canadá será suficiente para llevarlos a los octavos de final, mientras que Australia idealmente necesita ganar. Los coanfitriones se verán impulsados por el regreso de Sam Kerr, pero una repetición de su fragilidad defensiva contra Nigeria podría verlos eliminados frente a sus fanáticos.

No ayuda que las Matildas no hayan ganado contra las Canucks en cuatro juegos. El botín podría repartirse en un empate de baja puntuación.

Predicción: Canadá 1-1 Australia

Last modified: julio 30, 2023

Etiquetas: Australia