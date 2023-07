Vietnam vs Holanda EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

Holanda buscará asegurar su lugar en las rondas eliminatorias de la Copa Mundial Femenina 2023 cuando se enfrente a Vietnam este martes 1 de agosto.

Vietnam, por su parte, ya ha quedado eliminado tras perder ante Estados Unidos y Portugal en sus dos primeros partidos.

Hora y Canal Vietnam vs Holanda

Sede: Forsyth Barr Stadium, Dunedin, Nueva Zelanda

Hora: 1:00 am de México y Centroamérica. 2:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 00:00 am PT / 3:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. NBC Sports en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Vietnam vs Holanda en VIVO

Después de comenzar el torneo con una derrota por 3-0 ante las campeonas defensoras, Estados Unidos, Vietnam centró su atención en el encuentro del jueves con Portugal.

Se habrían estado preparando para una dura derrota después de que Portugal estableciera una ventaja de dos goles en 21 minutos.

Sin embargo, Vietnam mostró un gran carácter y luchó para restringir a sus oponentes europeos a solo dos goles a pesar de ver a sus oponentes registrar 29 tiros y nueve tiros a puerta.

Dado que su primera aparición en la Copa Mundial Femenina llegará a su fin el martes, Vietnam buscará producir una actuación competitiva contra las subcampeonas de 2019.

Habiendo perdido sus últimos cinco partidos internacionales por un marcador combinado de 18-1, el equipo de Mai Duc Chung tiene mucho trabajo por delante para enfrentar a los holandeses.

Holanda ha tenido un comienzo positivo en el torneo después de sumar cuatro puntos en sus dos primeros partidos.

Comenzaron con una estrecha victoria por 1-0 sobre Portugal, antes de empatar 1-1 contra Estados Unidos en una revancha de la final de la Copa del Mundo de 2019.

Jill Roord abrió el marcador para darle a Holanda una valiosa ventaja en el medio tiempo, pero un esfuerzo de Lindsey Horan en el minuto 62 aseguró que la Oranje tuviera que contentarse con un punto.

Holanda ocupa actualmente el segundo lugar en el Grupo E y solo necesita evitar la derrota para asegurar su lugar en los octavos de final.

Con Estados Unidos ocupando el primer lugar por diferencia de goles, el equipo de Andries Jonker necesitará mejorar el resultado récord de los ganadores para sellar el primer lugar.

Last modified: julio 31, 2023

Etiquetas: Canal Vietnam vs Holanda