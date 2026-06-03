Suecia vs Grecia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

Amistosos

La última llamada de Graham Potter antes del Mundial. La preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 cierra sus cortinas en territorio europeo este jueves cuando la selección de Suecia reciba a Grecia en un duelo amistoso. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los locales urgen de levantar la cara tras un doloroso tropiezo frente a sus vecinos noruegos, mientras que los visitantes quieren sacudirse las dudas y demostrar que su orden táctico puede competirle a cualquiera.

La selección de Suecia llega a este compromiso con sentimientos encontrados. Si bien el técnico Graham Potter se ganó el cariño de la afición tras meter al equipo al Mundial de forma dramática en la repesca de la UEFA, la dura derrota del pasado lunes 3-1 ante Noruega dejó al descubierto graves lagunas defensivas, acumulando 11 goles en contra desde que el británico asumió el banquillo.

Instalados en el Grupo F de la máxima justa de la FIFA junto a potencias como los Países Bajos y Japón, Suecia saldrá a la cancha decidida a pulir su funcionamiento colectivo, confiando en que el regreso al 100% de sus delanteros estrella Alexander Isak y Viktor Gyökeres encienda las alarmas en el área rival y regale un triunfo balsámico antes de cruzar el Atlántico.

Pero cuidado, que enfrente estará una selección de Grecia herida y muy peligrosa. Los dirigidos por Iván Jovanović se quedaron en la orilla de la clasificación europea y arrastran una racha preocupante de tres juegos sin poder festejar un gol en el marcador, pero ahora inician un nuevo proceso de cara a lo que vendrá.

Los pronósticos esperan un encuentro sumamente disputado donde las posibles rotaciones y la dosificación de minutos por parte de Suecia para evitar lesiones de última hora equilibren las acciones, apuntando a un empate sumamente cerrado debido a la urgencia de ambos por reencontrarse con su mejor versión.

Nuestro pronóstico: Empate 1-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: junio 4, 2026