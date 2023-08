Suecia vs Estados Unidos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

Suecia y Estados Unidos continuarán su participación en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 cuando se enfrenten en los octavos de final en el AAMI Park el domingo 6 de agosto.

Hora y Canal Suecia vs Estados Unidos

Sede: Estadio Rectangular de Melbourne, Melbourne, Australia

Hora: 3:00 am de México y Centroamérica. 2:00 am PT / 5:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. Telemundo en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Suecia vs Estados Unidos en VIVO

Las suecas aseguraron su lugar en las rondas eliminatorias al liderar el Grupo G por delante de Italia, Suecia y Argentina. Concluyeron su fase de grupos con una victoria rutinaria de 2-0 sobre Suecia. Rebecka Blomqvist y Elin Rubensson marcaron goles al final de la segunda mitad para asegurar que los equipos amarillos y azules terminaran con la máxima puntuación.

Suecia fue uno de los tres equipos que lograron el puntaje perfecto en la fase de grupos en esta Copa del Mundo, junto con Inglaterra y Japón.

Por su parte, Estados Unidos terminó como subcampeona en el Grupo E detrás de Holanda, habiendo sumado cinco puntos en tres partidos. Su último encuentro de grupo fue un empate sin goles contra Portugal la semana pasada.

Estados Unidos ha ganado su primer partido de eliminación directa en cada edición de la Copa del Mundo, anotando al menos dos goles en todos, excepto en uno, de los ocho partidos anteriores.

Este será el enfrentamiento número 44 entre ambos equipos. Las Barras y las Estrellas han ganado en 23 ocasiones, mientras que Suecia ha obtenido la victoria en ocho.

Predicción para Suecia vs Estados Unidos

Estados Unidos ingresó al torneo con ciertas dudas, aunque todavía era considerado uno de los favoritos para lograr un triunfo gracias a su historial y calidad. Sin embargo, las cosas no han salido según lo previsto para los cinco veces campeones del mundo, ya que han tenido dificultades para desempeñarse al nivel esperado. Avanzaron con dificultades en la fase de grupos y estuvieron a punto de ser eliminados, salvados en el último momento por un disparo al poste en el partido contra Portugal.

Esto ha aumentado la presión sobre el entrenador Vlatko Andonovski, pero el estratega de 46 años puede confiar en contar con algunos de los mejores jugadores de todos los tiempos en sus filas.

Suecia ha demostrado ser uno de los equipos más consistentes en este torneo. Esta podría ser la mejor oportunidad para superar a su obstáculo más recurrente en su búsqueda de un título mundial inaugural. Esta Copa del Mundo ha estado llena de sorpresas y giros inesperados, y apostamos por el avance de los escandinavos con una victoria en tiempo extra.

Predicción: Suecia 1(4) – 1(3) Estados Unidos

Last modified: agosto 5, 2023

