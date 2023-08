Australia vs Inglaterra EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

Este miércoles 16 de agosto, el Stadium Australia albergará una anticipada semifinal entre el equipo anfitrión del torneo, Australia, y las actuales campeonas europeas, Inglaterra.

Las Matildas emergieron victoriosas en una dramática tanda de penales contra Francia para asegurar su puesto en las semifinales de la Copa Mundial Femenina 2023, mientras que las Leonas lograron superar a Colombia en los octavos de final.

Hora y Canal Australia vs Inglaterra

Sede: Stadium Australia, Homebush, Sídney, Nueva Gales del Sur, Australia

Hora: 4:00 am de México y Centroamérica. 5:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 7:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 3:00 am PT / 6:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. Telemundo en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Australia vs Inglaterra en VIVO

La fiebre de la Copa del Mundo ha contagiado a Australia después de que el equipo de Tony Gustavsson superara un comienzo irregular para emprender un viaje memorable hacia las cuatro finalistas.

Después de vencer a la República de Irlanda y perder ante Nigeria en sus dos primeros partidos, la campaña de Australia finalmente tomó impulso en su último encuentro de grupo al derrotar 4-0 a las campeonas olímpicas, Canadá.

Luego, Dinamarca fue eliminada en los octavos de final, antes de que Australia se embarcara en un emocionante choque de cuartos de final contra Francia, donde se requirieron penales para determinar un vencedor tras un tenso empate sin goles.

La tanda de penales resultó ser un drama, pero después de 20 disparos desde el punto penal, fueron las Matildas las que emergieron victoriosas, asegurando su lugar en su primera semifinal de la Copa Mundial Femenina.

Australia, que ahora está a tan solo dos juegos de ganar su torneo local, confiará en el hecho de que es el único equipo que ha vencido a Inglaterra desde que Sarina Wiegman asumió el cargo, después de registrar una victoria por 2-0 en un amistoso cuando ambas naciones se enfrentaron en abril.

Inglaterra ha demostrado una gran determinación y valentía para obtener los resultados necesarios y llegar a las semifinales de su quinto gran torneo consecutivo.

Tras superar a Haití y Dinamarca por 1-0, las Leonas mostraron su potencial goleador al cerrar la fase de grupos con una convincente victoria por 6-1 sobre China.

A pesar de estar en desventaja en gran parte de los octavos de final contra Nigeria, el equipo de Wiegman se mantuvo firme y ganó en los penales, preparando un desafiante encuentro de cuartos de final con Colombia, finalista de la Copa América 2022.

Las Leonas tuvieron que demostrar su capacidad de lucha contra Colombia, ya que se recuperaron de un gol en contra para ganar 2-1 gracias a los tantos de Lauren Hemp y Alessia Russo, asegurando que Inglaterra esté presente en las semifinales de su tercer Campeonato Femenino Mundial consecutivo.

A pesar de haber perdido ante Australia en un amistoso a principios de este año, Inglaterra aún no ha sufrido derrotas en juegos competitivos bajo la dirección de Wiegman, y buscará utilizar ese impresionante récord como inspiración cuando salga al campo frente a una multitud hostil en Sydney.

