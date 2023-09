Estados Unidos vs Alemania EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Mundial Baloncesto 2023

Mundial Baloncesto 2023

La Copa Mundial FIBA 2023 está llegando a su fin gradualmente, con solo cuatro equipos restantes en el torneo. Este viernes 8 de septiembre, Estados Unidos se enfrentará a Alemania en las semifinales, mientras ambos equipos buscan asegurar su boleto a la final contra Serbia o Canadá.

Hora y Canal Estados Unidos vs Alemania

Sede: Mall of Asia Arena, Pasay, Filipinas

Hora: 6:40 am de México y Centroamérica. 7:40 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:40 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:40 am PT / 8:40 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Courtside en todo el mundo. ESPN+ en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Estados Unidos vs Alemania en VIVO

El Team USA probablemente se sienta confiado de cara a su partido contra Alemania, ya que ha ganado sus tres encuentros anteriores de la Copa Mundial FIBA contra la selección nacional alemana.

Aún así, Estados Unidos deberá ser consciente de la amenaza que representa Alemania en el rebote, ya que ha dominado los tableros defensivos durante todo el torneo, con un porcentaje de acierto del 77.3% en los rebotes defensivos.

Por lo tanto, el Team USA le resultará difícil obtener segundas oportunidades de anotación, lo que debería obligarlos a ser más astutos en su enfoque ofensivo.

Estados Unidos deberá ser sólido en defensa, lo que podría requerir una destacada actuación de Jaren Jackson Jr., además de la defensa perimetral de Josh Hart y el impacto físico de Paolo Banchero.

En el lado ofensivo, Anthony Edwards y Mikal Bridges podrían marcar la diferencia, mientras que Austin Reaves tapará los huecos cuando sea necesario.

Para Alemania, Dennis Schroder será la figura central de su ofensiva, con Franz y Moritz Wagner desempeñando papeles importantes.

Sin embargo, Daniel Theis también ha tenido un resurgimiento a lo largo del torneo, y su versatilidad como anotador, bloqueador y defensor intercambiable será fundamental para que Alemania inicie tanto su ataque como su defensa.

Predicción Estados Unidos vs Alemania

El Team USA cuenta con múltiples armas en el lado ofensivo de la cancha y buscará utilizar todo el talento a su disposición. Durante su participación en la Copa Mundial FIBA 2023, la selección estadounidense ha contado con Anthony Edwards en el lado ofensivo, quien ha tenido un excelente desempeño hasta ahora.

Sin embargo, también se puede confiar en Mikal Bridges para liderar la ofensiva cuando sea necesario, como lo demuestra su actuación de 24 puntos y siete rebotes contra la selección italiana.

Por supuesto, Paolo Banchero, Jalen Brunson, Josh Hart, Brandon Ingram y Austin Reaves pueden desempeñar roles destacados.

No obstante, Alemania no será un rival fácil. La selección alemana está invicta desde el inicio del Mundial y ha disfrutado de sólidas actuaciones de Dennis Schroder, Franz Wagner y Moritz Wagner. Además, Alemania juega como una unidad cohesionada y controla el ritmo del juego.

El equipo de Estados Unidos debería ser considerado como ligero favorito, pero necesitará ganarse su lugar en la final.

Last modified: septiembre 7, 2023

