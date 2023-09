Serbia vs Canadá EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Mundial Baloncesto 2023

Mundial Baloncesto 2023

Arrancan las semifinales del Mundial FIBA 2023 entre Canadá y Serbia este viernes 8 de septiembre. Estados Unidos o Alemania esperarán al ganador de este partido en la final.

Hora y Canal Serbia vs Canadá

Sede: Mall of Asia Arena, Pasay, Filipinas

Hora: 2:45 am de México y Centroamérica. 3:45 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 5:45 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 1:45 am PT / 4:45 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Courtside en todo el mundo. ESPN+ en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Serbia vs Canadá en VIVO

El partido del viernes será la primera semifinal de la Copa Mundial para Canadá, lo que demuestra hasta qué punto ha llegado la nación en el desarrollo de talentos de baloncesto de élite. Canadá ha anotado más de 100 puntos en tres de sus partidos de la Copa Mundial FIBA este verano. Sin embargo, se enfrentan a otra potencia ofensiva en Serbia, que promedia 130.2 puntos por cada 100 posesiones.

Shai Gilgeous-Alexander ha anotado 30 puntos o más en sus últimos dos partidos con Canadá. Buscará asegurar una tercera noche consecutiva de alta puntuación para unirse a Luis Scola, Oscar Schmidt y Antonello Riva en la historia de la Copa Mundial FIBA.

Canadá se apoyará en las cualidades de liderazgo de Dillon Brooks mientras busca que Shai Gilgeous-Alexander y Nickeil Alexander-Walker lideren su ofensiva. La versatilidad de Kelly Olynyk también podría marcar una gran diferencia, ya que buscan estirar la defensa de Serbia.

Para Serbia, Bogdan Bogdanovic y Nikola Jovic serán las dos principales armas ofensivas, ya que ambos han disfrutado de una fuerte campaña en la Copa Mundial FIBA. En el lado defensivo, Nikola Milutinov y Vanja Marinkovic tendrán la tarea de frenar la ofensiva de Canadá.

Pronóstico Serbia vs Canadá

Canadá ha tenido una carrera más difícil hacia la semifinal de la Copa Mundial FIBA que Serbia, venciendo a equipos de élite como Letonia, España y la Eslovenia liderada por Luka Doncic. Serbia lo ha tenido un poco más fácil, ya que hasta ahora su único rival de alto nivel es Lituania.

Los canadienses también cuentan con el mejor jugador del torneo, Shai Gilgeous-Alexander, que sigue impresionando en el escenario mundial y está demostrando que está entre los jugadores más talentosos del planeta.

Como tal, Canadá será el gran favorito para avanzar a la final de la Copa Mundial FIBA. Sin embargo, Serbia no se rendirá y se apoyará en el versátil anotador Bogdan Bogdanovic para mantener el partido igualado.

Last modified: septiembre 7, 2023

Etiquetas: Canadá