Brighton vs West Ham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Premier League 2023-24

El sorprendente líder de la Premier League 2023-2024, Brighton, recibirá al West Ham en el Falmer Stadium este sábado 26 de agosto.

Hora y Canal Brighton vs West Ham

Sede: Falmer Stadium, Brighton & Hove, Falmer, Reino Unido

Hora: 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Brighton vs West Ham en VIVO

El Brighton ha tenido un sólido comienzo en su campaña liguera con victorias consecutivas, habiendo marcado cuatro goles en cada uno de los dos partidos hasta el momento. Después de una victoria en casa por 4-1 sobre el Luton Town en su primer partido de la campaña, repitieron el marcador en su partido fuera de casa ante el Wolverhampton la semana pasada.

Solly March continuó su excelente forma después de su gol en el primer partido de la campaña, logrando un doblete en cuatro minutos contra los Wolves la semana pasada.

Por su parte, el West Ham ocupa el séptimo lugar en la clasificación, son uno de los siete equipos que han disfrutado de una racha invicta después de dos partidos en la liga y registraron una victoria en casa por 3-1 sobre sus rivales locales Chelsea la semana pasada. Fue una actuación mucho mejor por su parte después del empate 1-1 en Bournemouth en su primer partido de la campaña.

Nayef Aguerd, Lucas Paquetá y Michail Antonio marcaron contra el Chelsea, pero la victoria se vio empañada por una expulsión tardía de Aguerd, quien recibió su segunda tarjeta amarilla del partido en el minuto 67. En ese duelo Edson Álvarez hizo su debut.

Los dos equipos se enfrentarán por 60ª vez el sábado. Los anfitriones tienen una ligera ventaja en el historial de enfrentamientos directos con 21 victorias, mientras que los visitantes no se quedan atrás con 18 victorias. Hasta 20 encuentros terminaron en empate.

Predicción Brighton vs West Ham

Los Seagulls han tenido un buen comienzo de temporada y se encuentran en la cima de la clasificación de la liga después de dos partidos. Roberto De Zerbi ha hecho maravillas con su capacidad de gestión y el rendimiento del equipo prácticamente no se ha visto afectado a pesar de la salida de sus dos mejores jugadores de la última temporada: Moisés Caicedo y Alexis Mac Allister.

Una lesión en la rodilla mantendrá a Julio Enciso fuera de juego para este partido, pero considerando el estado de forma de March y Kaoru Mitoma, se espera que tengan una buena exhibición ofensiva.

Los Hammers se quedarán sin los servicios de Nayef Aguerd debido a una sanción, lo que será un duro golpe para ellos. Se espera que Angelo Ogbonna sustituya al defensa marroquí. James Ward-Prowse consiguió dos asistencias contra el Chelsea y será un jugador clave para los hombres de David Moyes.

Teniendo en cuenta el estado de forma actual del Brighton y su racha invicta de 12 partidos contra los visitantes, se espera que consigan una cómoda victoria.

Predicción: Brighton 3-1 West Ham

Last modified: agosto 25, 2023

