Arsenal vs Fulham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Abrimos la actividad de este sábado 26 de agosto en la jornada 3 de la Premier League 2023-2024, cuando el Fulham se enfrente al impresionante Arsenal de Mikel Arteta en un partido importante en el Emirates Stadium.

Hora y Canal Arsenal vs Fulham

Sede: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Arsenal vs Fulham en VIVO

El Fulham se encuentra actualmente en el puesto 13 de la clasificación de la Premier League y no ha tenido su mejor momento en esta temporada. El equipo visitante sufrió una derrota amarga 3-0 a manos del Brentford la semana pasada y necesitará esforzarse para recuperarse en este partido.

Por otro lado, el Arsenal ocupa actualmente el tercer lugar en la clasificación de la liga y ha tenido un rendimiento bastante impresionante este año. Los Gunners vencieron al Crystal Palace con una victoria crucial por 1-0 en su último partido y buscarán elevar su nivel este fin de semana.

El Arsenal tiene un historial impresionante en enfrentamientos contra el Fulham y ha ganado 42 de los 61 partidos disputados entre ambos equipos, en comparación con las ocho victorias del equipo de Raúl Jiménez.

Predicción Arsenal vs Fulham

El Arsenal cuenta con un equipo excelente y se tomará en serio darle al Manchester City otra oportunidad esta temporada. Jugadores como Bukayo Saka y Gabriel Martinelli se destacaron durante el año pasado y buscarán dejar su marca este fin de semana.

Fulham podría dar la sorpresa en este partido, pero históricamente ha tenido un desempeño pobre en el Emirates Stadium. El Arsenal es el equipo superior en papel y debería tener la capacidad de ganar este partido.

Predicción: Arsenal 3-1 Fulham

Last modified: agosto 25, 2023

